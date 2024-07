Xavi Simons podjął ostateczną decyzję. Tu zagra w nowym sezonie

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Xavi Simons

Xavi Simons znowu zagra w Bundeslidze

Gdzie w przyszłym sezonie zagra Xavi Simons? Dzisiaj reprezentant Holandii wybrał klub, którego koszulkę będzie zakładał aż do 30 czerwca 2025 roku. Chociaż 21-latek jest związany kontraktem z Paris Saint-Germain, to nie będzie występował w barwach mistrzów Francji. Paryżanie po raz kolejny wypożyczą ofensywnego pomocnika.

Simons znowu trafi do RB Lipsk. To właśnie w szeregach Byków wychowanek Barcelony spędził poprzednie rozgrywki. Ekipa z Red Bull Arena była jednym z faworytów do pozyskania gwiazdy kadry Oranje, ale grono zainteresowanych było zdecydowanie większe. Arsenal, Barcelona Bayern Monachium – te kluby przyglądały się sytuacji pomocnika.

Ostatecznie Xavi Simons postanowił kontynuować grę w Lipsku, gdzie w sezonie 2023/24 zaliczył 43 spotkania, w których zdobył dziesięć bramek i zanotował 15 asyst. To właśnie w tym miejscu, które już doskonale zna, ma największą szansę na odpowiedni rozwój. W lecie zapewne znowu rozgorzeje dyskusja na temat jego przyszłości.

