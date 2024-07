Real w 2025 roku chce pozyskać dwie gwiazdy ZA DARMO

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real będzie rozmawiał z duetem gwiazd

Kylian Mbappe i Real Madryt – ten transfer doszedł do skutku bez zaangażowanie poprzedniego pracodawcy napastnika. Po wygaśnięciu kontraktu z Paris Saint-Germain Francuz dołączył do nowej drużyny z którą porozumiał się odpowiednio wcześniej. Królewscy chcą po raz kolejny skorzystać z tego “sposobu”. Ich plany są niezwykle ambitne.

W 2025 roku, po zakończeniu sezonu 2024/25, Real chce sprowadzić dwie gwiazdy. Na Santiago Bernabeu mieliby trafić Trent Alexander-Arnold i Alphonso Davies, twierdzi Matteo Moretto. Madrytczycy nie zamierzają płacić obecnym klubom obu piłkarzy i liczą na to, że wspomniany duet uda się przekonać do nieprzedłużania umów odpowiednio z Liverpoolem i Bayernem.

Jeżeli Alexander-Arnold i Davies nie podpiszą nowych kontaktów przed styczniem 2025 roku, będą mogli rozmawiać z nowymi drużynami. Oczywiście zarówno The Reds, jak i Die Roten zrobią wszystko, by nie stracić swoich zawodników za darmo. To oznacza, że Anglik i Kanadyjczyk już niedługo powinni otrzymać propozycje przedłużenia współpracy na bardziej korzystnych warunkach.

