Xabi Alonso jest łakomym kąskiem na rynku trenerskim

O Hiszpana biją się zarówno Liverpool, jak i Bayern Monachium

Szkoleniowiec ma się jednak skłaniać ku ekipie “Die Roten”

Decyzja coraz bliżej

Xabi Alonso jest prawdopodobnie najgorętszym trenerskim nazwiskiem w tej chwili na rynku w Europie. Hiszpan robi furorę w ekipie Bayeru Leverkusen, z którym dość pewnie zmierza po mistrzostwo Niemiec. U steru “Aptekarzy” nie przegrał on od maja 2023 roku, co stanowi najlepszy obecnie wynik wśród najmocniejszych lig. To powoduje, że czołowe kluby interesują się sprowadzeniem do siebie byłego fantastycznego pomocnika.

W gronie tych zespołów wymienia się przede wszystkim dwie ekipy. Mowa o Liverpoolu oraz Bayernie Monachium. Obie drużyny latem pożegnają swoich trenerów, tym samym poszukują ich następców. Wspólnym kandydatem jest Xabi Alonso, ale według informacji przekazanych przez Floriana Plettenberga ze “Sky Sports DE”, 42-latkowi bliżej jest do prowadzenia od nowego sezonu monachijczyków. Ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła, ale Bayern musiałby za niego zapłacić około 20 milionów euro.

