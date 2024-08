dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Jeremie Frimpong zostanie w Bayerze Leverkusen

Bayer Leverkusen w poprzednim sezonie był niewątpliwie największą rewelacją sezonu. Aptekarze niespodziewanie sięgnęli po triumf w Bundeslidze, a na dodatek wygrali Puchar Niemiec. Przez całą kampanię byli niepokonani aż do finału Ligi Europy, gdzie katem zespołu Xabiego Alonso okazała się Atalanta. Ostatecznie seria meczów bez porażki zakończyła się na 51 spotkaniach, co jest nowym rekordem w historii futbolu.

Po fantastycznym sezonie po gwiazdy Bayeru Leverkusen ustawiła się kolejka chętnych. W gronie zawodników, którzy najczęściej byli wymieniani w kontekście odejścia, znaleźli się m.in. Jeremie Frimpong, Florian Wirtz, Alex Grimaldo czy Victor Boniface.

Wiadomo już, że prawie każdy kluczowy zawodnik w układance Xabiego Alonso zostanie w klubie na przyszły sezon. Jedyną niewiadomą pozostaje tylko sytuacja Jeremiego Frimponga. Reprezentant Holandii wciąż może opuścić świeżo upieczonych mistrzów Niemiec. Natomiast jak przekazał Florian Plettenberg ze stacji Sky Sport Deutschland wszystko wskazuje na to, że boczny obrońca nie zmieni barw klubowych. Póki co do Leverkusen nie wpłynęła żadna oferta za 23-latniego piłkarza.

Na ten moment mimo braku ofert wiele klubów pozostaje zainteresowanych Frimpongiem. Dlatego do zamknięcia okna transferowego wciąż wiele może się zmienić.

Obrońca trafił do Bayeru zimą 2021 roku z Celtiku za 11 mln euro. W poprzednim sezonie wystąpił w 47 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył 14 goli i zaliczył 12 asyst.