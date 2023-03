fot. PressFocus Na zdjęciu: Thomas Tuchel

Thomas Tuchel zadebiutuje w sobotę na ławce trenerskiej Bayernu Monachium

Na Allianz Arena przyjeżdża wówczas Borussia Dortmund

Niemiec liczy na wygraną w Der Klassikerze i powrót na fotel lidera Bundesligi

“Mamy zaufanie do siebie”

Thomas Tuchel nieoczekiwanie zastąpił Juliana Nagelsmanna na ławce trenerskiej Bayernu Monachium. Zmiana szkoleniowca nastała w trakcie przerwy reprezentacyjnej, zatem Niemiec nie miał wiele czasu, aby wdrożyć swoje plany w obecności całego zespołu.

W sobotę na Allianz Arena zostanie rozegrany prestiżowy Der Klassiker. Spotkanie ma dodatkowy ładunek emocjonalny, bowiem zadecyduje o fotelu lidera Bundesligi. Aktualnie zasiada na nim Borussia Dortmund. Tuchel ma nadzieję, że uda się zwyciężyć w debiucie.

– Musimy odnaleźć siebie. To nowa sytuacja dla mnie, a także dla zespołu. Kluczem jest to, że mamy zaufanie do siebie. Zespół może rozwinąć niesamowitą siłę. Zrobiliśmy dziś pierwszą sesję i przećwiczyliśmy kilka zagrań.

– To wielki i decydujący mecz. Jest to wielkie wyzwanie. Musimy przyjąć to wyzwanie jako cały zespół. Mam pełne zaufanie do mojej drużyny. Cieszymy się, że mamy okazję pokazać jutro, co chcemy stworzyć. Chcemy odzyskać prowadzenie w lidze. Nie będziemy od razu mistrzami, jeśli wygramy, ale też nie spiszemy się na straty, jeśli nie wygramy. Ale oczywiście ma to duży wpływ na sytuację w tabeli. Chcemy walczyć o każdy tytuł. Chcemy budować energię i wprowadzać spójność na boisku. To nasze cele – zapewnia Tuchel.

Zobacz również: Trener BVB pod wrażeniem Tuchela. “Najwyższy poziom”