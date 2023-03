PressFocus Na zdjęciu: Edin Terzić

Już w sobotę Borussia Dortmund podejmie Bayern Monachium w hicie Bundesligi

Będzie to szansa na debiut Thomasa Tuchela w roli trenera Die Roten. Wcześniej Niemiec pracował też w BVB

Edin Terzić na konferencji przed Der Klassiker mówił na temat rywala w ciepłych słowach

“Obecność Tuchela oznacza, że rywalizujemy na najwyższym poziomie”

Borussia Dortmund w 2023 roku fantastycznie radzi sobie w Bundeslidze. W sobotę Bayern Monachium podejmie u siebie BVB. Będzie to mecz wyjątkowy z kilku względów. Po pierwsze, to prawdziwy niemiecki klasyk, który w dodatku w ostatnich latach zawsze gwarantuje emocje. Ponadto będzie to też starcie o pozycję lidera; obecnie dortmundczycy mają punkt przewagi nad Die Roten. Po trzecie, podczas tego pojedynku zadebiutuje w roli trenera Bayernu Thomas Tuchel. Ten w latach 2015-2017 prowadził zespół z Dortmundu. Do meczu z pokorą podchodzi szkoleniowiec gospodarzy.

– Jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, dzięki pokorze. Chcemy wykorzystać energię, którą zebraliśmy w ostatnich tygodniach i miesiącach – powiedział Edin Terzić. 40-latek nie szczędził też miłych słów najbliższemu rywalowi. – Cieszę się, że mogę przywitać Thomasa Tuchela. To pokazuje, że mam okazję pracować na najwyższym poziomie. Nie tylko wykonał świetną pracę w Dortmundzie, ale miał też bardzo udany czas w Paryżu. W Chelsea, zaś, zebrał silną drużynę w ciągu zaledwie kilku miesięcy – dodał szkoleniowiec BVB.

Początek Der Klassiker już w sobotę o godzinie 18:30.

