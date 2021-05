Jak donosi niemiecki Sport, Edin Terzić nie zdecydował się na objęcie Eintrachtu Frankfurt, o czym pisano w środę. Możliwe, że Niemiec zostanie asystentem Marco Rose.

Terzić odmówił Eintrachtowi

W środowy poranek Sport Bild donosił, że nowy kierownik sportowy Eintrachtu Frankfurt, Markus Kroesche chce, by to Edin Terzić został nowym szkoleniowcem Orłów. 38-latek zrobił wrażenie, pokazując emocjonujący styl gry jako trener Borussii Dortmund.

Wiele wskazywało zatem na to, że potrójna wymiana dojdzie do skutku. Marco Rose zmieni Borussię Moenchengladbach na BVB, Adi Huetter przejmie Źrebaki, a Terzić zajmie jego rolę we Frankfurcie. Dość niespodziewanie jednak okazało się, że rozmowa pomiędzy niedawnym zdobywcą Pucharu Niemiec, a Markusem Kroesche nie doprowadziła do porozumienia. Terzić miał powiedzieć, że “czuje się niezdolny do natychmiastowego przejęcia innego klubu Bundesligi“.

Młody trener zrobił wrażenie

38-latek miał jasny plan na dokończenie obecnego sezonu. Najpierw miał osiągnąć z Borussią Dortmund dwa cele, a później zastanowić się nad przyszłością. Sięgnął z BVB po Puchar Niemiec i udało mu się w świetnym stylu awansować do przyszłorocznej Ligi Mistrzów. Wiemy już, że nie poprowadzi Eintrachtu. Jego usługami zainteresowane były również takie kluby, jak Hertha Berlin, Bayer Leverkusen, VfL Wolfsburg i Werder Brema.

Wydaje się, że w okresie krótkoterminowym Terzić zostanie asystentem Marco Rose w Dortmundzie, ale nie powinien mieć problemu ze znalezieniem angażu jako pierwszy szkoleniowiec w przyszłości.

W sobotę 38-latek poprowadzi BVB po raz ostatni. Jego drużyna zmierzy się w ostatniej kolejce niemieckiej ekstraklasy z Bayerem Leverkusen.

