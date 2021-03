Bezbramkowym remisem zakończył się jedyny piątkowy mecz w ramach 24. kolejki ligi niemieckiej z udziałem FC Schalke 04 i Mainz. Obie ekipy ugrzęzły jeszcze bardziej w dolnych regionach ligowej stawki.

Sztuka bez sztuki w wykonaniu Schalke

FC Schalke 04 w jedynym piątkowym meczu Bundesligi mierzyło się z Mainz w spotkaniu, które mogło jeszcze wlać nadzieje na to, że jeszcze nie wszystko w tym sezonie stracone dla ekipy z Gelsenkirchen. Niemniej złapać oddech chciała również drużyna z Moguncji. Tym samym potyczka na Veltins Arena zapowiadała się bardzo interesująco.

W pierwszych trzech kwadransach rywalizacji nie byliśmy świadkami ciekawego boju. Początkowe 20 minut to okres walki obu ekip. W 19. minucie bliski zdobycia bramki był Shkodran Mustafi, ale po ogromnym zamieszaniu ostatecznie gol nie padł. Z czasem inicjatywę zaczęli przejmować goście, a piłkarze Schalke sprawiali wrażenie drużyny, która nie wiedziała, co się dzieje na boisku. W każdym razie do przerwy wynik się nie zmienił.

Schalke jedną nogą klasę rozgrywkową niżej

W drugiej odsłonie obraz gry nie uległ większej zmianie. W 54. minucie Da Costa stanął przed szansą wyprowadzenia Mainz na prowadzenie. Za długo jednak zwlekał z oddaniem strzału i ostatecznie cała akcja spełzła na niczym. Tymczasem w 82. minucie Suat Serdar miał wyborną szansę do tego, aby strzelić gola na 1:0. 23-latek oddał mocne uderzenie, ale bramkarz gości stanął na wysokości zadania i ostatecznie obie drużyny musiały zadowolić się podziałem punktów.

Dla Schalke piątkowy remis był siódmy w sezonie. Z kolei Mainz zaliczyło szósty podział punktów. W następnej kolejne ekipa z Gelsenkicrhen na wyjeździe zagra z Wolfsburgiem. Z kolei team z Moguncji na swoim obiekcie podejmować będzie Freibirg. Dodajmy, że Schalke i Mainz wciąż znajdują się w strefie spadkowej.