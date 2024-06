Prezes Borussii wprost o zatrudnieniu Piszczka. “Jest człowiekiem Dortmundu”

"To fantastyczna idea" - mówi Hans-Joachim Watzke, prezes BVB o powrocie Łukasza Piszczka do Borussii Dortmund w roli asystenta Nuriego Sahina.

PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Piszczek

Wielkie słowa o powrocie Piszczka

Dzisiaj około południa opinię publiczną zaszokowała informacja o tym, że Łukasz Piszczek od nowego sezonu będzie asystentem Nuriego Sahina w Borussii Dortmund. Były reprezentant Polski jeszcze dwa dni temu gościł w Dortmundzie przy okazji meczu reprezentacji Polski i Francji jako ekspert w studiu TVP Sport, a teraz będzie miał okazję pracować w klubie, którego jest legendą.

Prawy obrońca rozegrał bowiem dla BVB ponad 300 spotkań i wygrał z klubem Bundesligę, Puchar Niemiec oraz dotarł do finału Ligi Mistrzów w 2013 roku. Swoją piłkarską karierę na profesjonalnym poziomie również zakończył w Borussii, a przez ostatnie lata szlifował warsztat trenerski w rodzimej ekipie LKS-u Goczałkowice-Zdrój. Teraz jednak będzie pracować w Bundeslidze o boku swojego dawnego kolegi z boiska. O angażu Piszczka wypowiedział się teraz Hans-Joachim Watzke, szef klubu z Dortmundu.

– O tym pomyśle mogę powiedzieć tylko jedno: to fantastyczna idea! Łukasz Piszczek jest “człowiekiem Borussii Dortmund” co udowodnił przez wiele lat. Miałem i mam do niego ogromny szacunek. Nie tylko za to jakim był piłkarzem, jak wiele dał Borussii, ale również za to jak fantastyczny ma charakter – powiedział Watzke w rozmowie z Piotrem Koźmińskim z “WP Sportowe Fakty”.

