PressFocus Na zdjęciu: Atakan Karazor (z prawej) w walce z Julianem Brandtem

VfB Stuttgart poinformował o aresztowaniu Atakana Karazora. Bild donosi, że pomocnik został oskarżony o gwałt na 18-letniej kobiecie. Zawodnik zaprzecza popełnieniu tego przestępstwa.

Atakana Karazora aresztowano na Ibizie

Według doniesień Bilda, 25-latka oskarżono o zgwałcenie 18-letniej kobiety. Pozostanie w areszcie co najmniej do poniedziałku

VfB Stuttgart wystosował krótkie oświadczenie. Klub podkreślił, że jego zawodnik zaprzecza oskarżeniom

Karazor aresztowany, Bild donosi o poważnym przestępstwie

VfB Stuttgart w sobotnie popołudnie wystosował oficjalne oświadczenie. W nim możemy przeczytać o aresztowaniu Atakana Karazora. Doszło do tego podczas wakacji pomocnika na Ibizie. Niemiecki klub podkreślił, że jego zawodnik zaprzecza wszelkim oskarżeniom. Jednocześnie prosi o zrozumienie, że instytucja nie może komentować trwającego procesu.

#VfB-Mittelfeldspieler Atakan #Karazor ist in seinem Urlaub auf Ibiza festgenommen worden. Er bestreitet jede strafbare Handlung. Der VfB ist mit seinen Anwälten in ständigem Kontakt.

🗞️👇 Zur Meldung: https://t.co/PsYGfJEZ8g — VfB Stuttgart (@VfB) June 11, 2022

Bild donosi, że Kazaror został oskarżony o gwałt przez 18-letnią kobietę. Do przestępstwa miało dojść w willi w San Jose. Wraz z Niemcem udział w akcie przemocy miał brać jego kolega. Pomocnik Stuttgartu nie opuści aresztu co najmniej do poniedziałku.

Według niemieckiego dziennika 25-latek twierdzi, iż jest niewinny. Uważa, że wraz z kobietą wyszedł wspólnie z imprezy, a do stosunku seksualnego doszło za obopólną zgodą.

Karazor trafił do Stuttgartu w 2019 roku. W minionym sezonie rozegrał 25 meczów. Zanotował w nich jedną asystę.

