Piątek z nowym trenerem. Hertha zdecydowała się na sprawdzony wariant

Pal Dardai zgodnie z medialnymi doniesieniami został nowym trenerem Herthy Berlin. Tym samym Węgier wrócił do pracy z pierwszym zespołem Starej Damy po półtorarocznej przerwie.

Pal Dardai do tej pory był w klubie ze stolicy Niemiec koordynatorem ds. rozwoju talentów. 44-latek wrócił jednak do pracy w roli trenera Herthy. Związał się z klubem umową do końca czerwca 2022 roku. Wygląda zatem na to, że nie jest to opcja tymczasowa.

Berlińczycy w trakcie trwającej kampanii bronią się przed spadkiem z ligi. Cel zatem na sezon 2020/2021 jest jasny. Mimo że przed startem rozgrywek mówiło się, że Hertha ma walczyć o miejsce premiowane grą w europejskich pucharach.

Fakt, że stołeczna ekipa ma tylko dwa punkty przewagi and strefą spadkową, sprawił, że swoimi posadami okupili to Bruno Labaddia oraz Michael Preetz. W przypadku tego drugiego już w niedzielę wiadomo było, że zastąpi go Arne Friedrich.

Z kolei w przypadku trenera media spekulowały, że może nim być ktoś z dwójki Domenico Tedesco-Ralf Rangnick. Ostatecznie wybór padł na wariant ekonomiczny, czyli nowym szkoleniowcem Starej Damy został Pal Dardai.

Pod wodzą nowego-starego trenera berlińska drużyna zagra po raz pierwszym w tym sezonie w sobotę, mierząc się z Eintrachtem Frankfurt. Ogólnie harmonogram spotkań dla Herthy nie jest najlepszy, bo nowy miesiąc Hertha zacznie od spotkania z Bayernem Monachium. Później co prawda na drodze berlińczyków stanie VfB Stuttgart, ale po starciu z Die Schwaben drużyna Pala Dardaia zagra z RB Lipsk, gdzie raczej też nie będzie faworytem.