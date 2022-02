fot. PressFocus Na zdjęciu: Niklas Suele

Niklas Suele w środku tygodnia poinformował, że w nowym sezonie będzie bronił barw Borussii Dortmund. Niemiecki defensor ma kontrakt ważny z Bayernem Monachium tylko do końca sezonu. Ostatnio na temat decyzji zawodnika głos zabrał trener Bawarczyków.

Niklas Suele po zakończeniu sezonu pożegna się z Bayernem Monachium

26-latek od następnej kampanii będzie ciszył swoją grą kibiców BVB

Na temat doświadczonego defensora głos zabrał opiekun Bawarczyków

Nagelsmann wciąż liczyć na dobra grę Suele

Niklas Suele w ostatnich miesiącach według medialnych doniesień był łączony z transferem do jednej z ekip z Premier League. Dużo spekulowało się o przeprowadzce piłkarza do Chelsea. Zawodnik ostatecznie zdecydował się na nieoczywisty ruch i wybrał Borussię Dortmund jako swój kolejny klub. Nie do końca z decyzją piłkarza potrafi pogodzić się opiekun Bawarczyków, który nie zamierza jednak rezygnować z piłkarza.

– Jestem smutny z powodu odejścia Niklasa. Bardzo dobrze mi się z nim współpracowało. Oczywiście rozumiem krytykę kibiców i słowa, że nie powinien już grać. Aczkolwiek zawodnik ma kontrakt z Bayernem, który wypłaca jego pensję do 30 czerwca. To zawodnik, który jest nam dzisiaj bardzo potrzebny i mam nadzieję, że pomoże nam do końca sezonu – mówił Julian Nagelsmann cytowany przez profil Bayern & Germany na Twitterze.

Suele zostanie zawodnikiem BVB od 1 lipca tego roku. W tym sezonie jak na razie piłkarz wystąpił w 19 spotkaniach, w których zaliczył jedną asystę.

Niemiecki defensor trafił do Bayernu z Hoffenheim w 2017 roku. 37-krotny reprezentant Niemiec wygrał z Bayernem między innymi cztery razy mistrzostwo Bundesligi i dwa razy Puchar Niemiec.

