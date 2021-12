fot. PressFocus Na zdjęciu: Julian Nagelsmann

Julian Nagelsmann latem tego roku trafił do Bayernu Monachium, zastępując na stanowisku pierwszego trenera Hansiego Flicka. Młody szkoleniowiec w jednej z ostatnich wypowiedzi ujawnił natomiast, dlaczego nie zdecydował się na dołączenie do Realu Madryt kilka lat temu.

Bayern Monachium zatrudnił w lipcu 2021 roku Juliana Nagelsmanna

Opiekun Bawarczyków pracuje w szeregach giganta z Bundesligi z pokorą

Młody trener zabrał w sprawie etapowego podnoszenia kwalifikacji

Nagelsmann mógł być trenerem Realu Madryt

Julian Nagelsmann zapracował na swoją pozycję dzięki świetnej pracy w Hoffenheim i RB Lipsk. To miało zaowocować tym, że chętni na zatrudnienie Niemca byli w 2018 roku działacze Realu Madryt. Ostatecznie do tego nie doszło, o czym 34-latek opowiedział.

– Gdy przejmuje się pierwszą drużynę Hoffenheim, tak jak ja to zrobiłem, gdzie trenowałem wcześniej zespoły młodzieżowe i znałem w klubie wszystkich od służb sprzątających, po ogrodników, to czas adaptacji do nowych warunków jest krótki – mówił Nagelsmann w rozmowie cytowanej przez Bavarianfootballworks.com.

– Inaczej jest, jednak gdy dołącza się do nowego klubu. Trzeba się spotkać ze wszystkimi po raz pierwszym, To zupełnie inny wymiar. Musiałem zatem najpierw trafić na wyższy szczebel niż Hoffenheim, ale nie najwyższy z możliwych – kontynuował Niemiec.

Nagelsmann aktualnie odpowiada za wyniki Bayernu Monachium. Ekipa z Allianz Arena z kompletem punktów wywalczyła awans do kolejnej fazy rozgrywek Ligi Mistrzów. Bawarczycy są też liderem Bundesligi, legitymują się dorobkiem 37 punktów na koncie.

