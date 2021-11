Pressfocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Złota Piłka za 2021 rok zostanie przyznana już w poniedziałek 29 listopada. Jasną opinię mają w tej sprawie mają Julian Nagelsmann i Thomas Mueller. Wierzą oni, że nagrodę otrzyma Robert Lewandowski.

Jesteśmy coraz bliżej poznania triumfatora Złotej Piłki za 2021 rok

Wątpliwości w sprawie triumfatora tej nagrody nie mają Julian Nagelsmann i Thomas Mueller

Trener i piłkarz Bayernu przekonują, że statuetka musi powędrować do Roberta Lewandowskiego

Bayern wspiera Lewandowskiego

Robert Lewandowski strzelił w 2021 roku aż 64 gole. Żaden inny piłkarz nie zbliżył się nawet do tego wyczynu. Polak nie przestaje imponować formą, czym daje nadzieję, że wygra Złotą Piłkę, która zostanie przyznana już w poniedziałek 29 listopada. W tej sprawie wypowiedział się Julian Nagelsmann.

– Żaden inny zawodnik nie zasłużył na Złotą Piłkę bardziej niż Robert Lewandowski. Nie tylko z powodu swojej żądzy strzelania bramek, ale także nastawienia do sportu i zaangażowania. Lecimy razem do Paryża – powiedział trener Bayernu.

– Robert Lewandowski nie jest typem piłkarzem, który ma wszystko gdzieś i nie pracuje nad sobą, bo już wszystko zdobył. On cały czas pracuje, rozwija się i wspiera drużynę – przyznał Julian Nagelsmann.

– Nie muszę szukać żadnych kontrargumentów. Robert Lewandowski jest najlepszym napastnikiem na świecie. Mam nadzieję, że w poniedziałek odbierze Złotą Piłkę – rzekł niemiecki trener. Co o Złotej piłce myśli Thomas Mueller?

– Nie trzeba o niczym dyskutować. Lewy musi wygrać, absolutnie na to zasłużył. Wygrał z nami wszystko, co było do wygrania w 2020 roku, po czym anulowano plebiscyt. Rok później ustanowił rekord strzelecki w Bundeslidze – podkreślił pomocnik Bayernu.

