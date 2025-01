fot. dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Jamal Musiala

Bayern zgodzi się na żądania Musiali?

Jamal Musiala to bezwzględna gwiazda Bayernu Monachium i jeden z największych talentów na świecie. Eksperci przewidują, że w niedalekiej przyszłości Niemiec będzie realnie rywalizował o Złotą Piłkę, a być może zostanie nawet jej triumfatorem. Dla Bawarczyków zatrzymanie go na kolejne lata jest traktowane priorytetowo – będzie to znakomite potwierdzenie, że klub zmierza w odpowiednim kierunku i ma ambicje, aby dalej być europejskim hegemonem i dominować krajowe podwórko.

Oglądaj skróty meczów Bundesligi

Umowa Musiali obowiązuje do 2026 roku, więc w najbliższym czasie nie ma ryzyka, że ten opuści Allianz Arenę za darmo. Mimo tego niemiecki klub chce jak najszybciej wyjaśnić kwestię jego przyszłości, dlatego już teraz pracuje nad kluczowym porozumieniem. Wydawało się, że nie będzie z tym najmniejszego problemu, ale ofensywny pomocnik zaczął się wahać. Nie ma pewności, czy Bayern zmierza w odpowiednim kierunku pod kątem sportowym, dlatego rozważa zmianę otoczenia w dłuższej perspektywie.

Wygląda na to, że Musiala zostanie przez jakiś czas w Monachium ale chce mieć furtkę na wypadek potrzeby odejścia do innego klubu. Postawił więc żądanie, aby w jego nowej umowie znalazła się klauzula wykupu. Bayern nie jest przyzwyczajony do takich praktyk – byłby to pierwszy przypadek w historii. Dziennikarz Christian Falk ujawnia, że mimo tego jest skłonny ulec, byle tylko Musiala przedłużył umowę do 2029 lub 2030 roku.

Prognozowana kwota uwzględniona w klauzuli wykupu to minimum 175 milionów euro. W ten sposób Musiala ułatwi sobie drogę do ewentualnego transferu.