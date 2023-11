IMAGO / Avanti Na zdjęciu: Thomas Mueller

Przyszłość Thomasa Muellera stała pod znakiem zapytania

Piłkarz Bayernu Monachium rozwiał wszelkie wątpliwości

Będzie występował w sezonie 2024/2025

Thomas Mueller nie zamierza kończyć kariery. Ważne informacje dla Bayernu

Bayern Monachium od dłuższego czasu rozmyśla nad zaoferowaniem nowego kontraktu jednej ze swoich największych gwiazd. Thomas Mueller nie był jednak przekonany, czy będzie kontynuował karierę po mistrzostwach Europy. Teraz wszystko jest już jasne.

W rozmowie ze Sport Bild piłkarz Die Roten jasno zadeklarował, że jest gotowy na grę w sezonie 2024/2025. Zapewne niebawem klub przedstawi mu ofertę nowej umowy. Oznacza to także, że jego kariera może zostać zwieńczona w wyjątkowy sposób.

W 2025 roku finał Ligi Mistrzów odbędzie się w Monachium. Prezydent klubu Herbert Hainer niedawno przyznał, że zagranie w decydującym meczu z Muellerem i Neuerem w składzie byłoby najlepszym scenariuszem.

– Czy byłby to odpowiedni koniec kariery Neuera i Müllera? To byłaby ich decyzja, czy chcą później przejść na emeryturę. Ale oczywiście marzeniem byłoby znaleźć się w finale w Monachium w 2025 r. z Neuerem i Müllerem – i wygrać go. Żaden scenarzysta nie napisze lepszego scenariusza – stwierdził.

