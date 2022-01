fot. PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski został w poniedziałek najlepszym piłkarzem 2021 roku w plebiscycie FIFA The Best. Niemniej polskiego napastnik w czołowej trójce nie umieścił Lionel Messi, który w trakcie uroczystości Złotej Piłki nie szczędził pochwał w kierunku kapitana reprezentacji Polski.

Robert Lewandowski po raz drugi z rzędu został Najlepszym Piłkarzem Roku według FIFA

W plebiscycie FIFA The Best polski napastnik za swoimi plecami zostawił Lionela Messiego i Mohameda Salaha

Sporo dyskusji wywołał fakt, że ostatni zwycięzca Złotej Piłki nie oddał żadnego głosu na Polaka

Lewandowski szanuje wybory Messiego

Robert Lewandowski w końcu został wybrany najlepszym piłkarzem 2021 roku w prestiżowym plebiscycie. Polski napastnik tego typu wyróżnienia nie otrzymał w plebiscytach Złotej Piłki oraz Globe Soccer Awards. W każdym razie w głosowaniu FIFA The Best to właśnie Lewy okazał najlepszy. Sporo dyskusji wywołał natomiast fakt, że na polskiego napastnika nie zagłosował Lionel Messi.

– To, co powiedział Messi po Złotej Piłce, było z jego strony bardzo miłe. Jeśli chodzi o jego wybór w głosowaniu na najlepszego zawodnika 2021 roku, warto go o to zapytać. To była jego decyzja i muszę to uszanować. Nie mam prawa się na niego gniewać – cytuje wypowiedź Lewandowskiego FCBayern.com

Lewy w minionym roku także otrzymał nagrodę dla najlepsze piłkarza według FIFA. Ogólnie Lewandowski to najskuteczniejszy napastnik na świecie w minionych 12 miesiącach, na co wpływ ma 69 goli strzelonych przez Polaka w 59 spotkaniach. 43 trafienia Lewy zaliczył w lidze, 11 w Champions League, dwa w Superpucharze Niemiec i Klubowych Mistrzostwach świata. Tymczasem 11 bramek zdobył w koszulce reprezentacji Polski.

Czytaj więcej: Lewandowski drugi raz z rzędu z nagrodą FIFA The Best!

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin