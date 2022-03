fot. PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski nie ukończył wtorkowego treningu Bayernu Monachium. Według informacji Sky reprezentant Polski poślizgnął się przy oddaniu strzału. Po konsultacji ze służbami medycznymi 33-latek zdenerwowany udał się do szatni.

Niepokojące wieści napłynęły z ostatniego treningu Bayernu Monachium

Robert Lewandowski doznał urazu przy próbie oddania strzału na bramkę

33-latek, kulejąc opuszczał bazę treningową Bawarczyków

Lewandowski z kontuzją

Robert Lewandowski ma przed sobą ważne tygodnie, więc ewentualne wykluczenie z gry z powodu kontuzji mogłoby poważnie pokrzyżować plany 33-latka. Niestety niepokojące wieści napłynęły do Polski z ostatniego treningu Bayernu Monachium. Według informacji Floriana Plettenberga ze Sky Germany kontuzji doznał Lewandowski.

Napastnik Bawarczyków w pierwszym kwartale 2021 roku także ucierpiał, co miało miejsce w trakcie starcia eliminacji do mistrzostw świata przeciwko Andorze. Następstwem takiego obrotu zdarzeń było to, że Lewandowski nie mógł zagrać w dwumeczu z PSG w ramach 1/4 finału Ligi Mistrzów. Bayern bez Lewego nie dał rady pokonać giganta z Ligue i odpadł z europejskich pucharów.

Robert Lewandowski nie ukończył treningu Bayernu, według relacji dziennikarza Sky wcześniej poślizgnął się podczas strzału, ucierpiał i po konsultacji z lekarzami zszedł do szatni zirytowany. — Marcin Borzęcki (@m_borzecki) March 15, 2022

W ostatnim czasie Lewandowski imponował skutecznością. W boju z RB Salzburg skompletował hat-tricka, z kolei kilka dni temu w lidze niemieckiej strzelił gola z Hoffenheim, mając już 29 trafień w Bundeslidze w tym sezonie. Pojawiły się jednak obawy, że polski napastnik może przegapić najbliższe występy.

Dziennikarz Florian Plettenbberg ze Sky Germany poinformował, że w trakcie jednej z sytuacji Lewandowski, chcąc oddać strzał, niefortunnie się poślizgnął, doznając przy tym urazu, który uniemożliwił zawodnikowi dalszy udział w treningu. Kamery rejestrujące zajęcia z udziałem piłkarzy mistrzów Niemiec zarejestrowały całe zdarzenia.

Update #Lewandowski: Humpelnd verlässt er an der Seite von Dr. Jochen Hahne das Trainingsgelände. Weitere Untersuchungen folgen. Wie gehts? „Gut, hoffe ich!“ … @SkySportsNews pic.twitter.com/3kXU8iamZm — Florian Plettenberg (@Plettigoal) March 15, 2022

Team z Allianz Arena w najbliższy weekend zmierzy się z Unionem Berlin. Spotkanie odbędzie się w sobotę o godzinie 18:30.

