Robert Lewandowski drugi raz z rzędu zdobył główną nagrodę gali FIFA The Best. Polak został uznany za najlepszego piłkarza minionego roku, pokonując Leo Messiego czy Mohameda Salaha. Dzień po tym wydarzeniu pojawił się wywiad z Julianem Nagelsmannem w klubowych mediach Bayernu. Trener Bawarczyków zdradził, dlaczego 33-latek odnosi sukces za sukcesem.

Robert Lewandowski najlepszym piłkarzem 2021 r. według FIFA

Julian Nagelsmann ujawnił kilka sekretów, bez których sukces Polaka byłby niemożliwy

Nagelsmann pod wrażeniem nawyków Lewandowskiego

Od kilku lat Robert Lewandowski zachwyca niesamowitą skutecznością. W ostatni weekend ustrzelił hat-tricka przeciwko FC Kolen, dzięki czemu dobił do 300 goli strzelonych Bayernie Monachium. Co więcej, stał się drugim najlepszym strzelcem w historii Bundesligi, ale może na koniec przygody w Niemczech wskoczyć na pierwsze miejsce, bijąc kolejny rekord Gerda Muellera.

– Wszystkie rekordy Gerda Muellera pomagają mi stać się lepszym. Jeśli jest jakiś rekord do pobicia, chcę spróbować. Bardzo trudno jest przekroczyć granicę 365 bramek. Nie myślę o tym. ważne dla mnie, co osiągniemy w tym sezonie – oznajmił Lewandowski.

Tymczasem pod koniec 2021 r., “Lewy” miał nadzieję na zgarnięcie pierwszej Złotej Piłki w swojej karierze. Tak się jednak nie stało, ponieważ nagroda France Football trafiła w ręce Messiego. Niemniej podczas gali FIFA The Best główną statuetkę zgarnął właśnie polski napastnik, co nie mogło być zaskoczeniem dla samego Juliana Nagelsmanna.

We wtorek w klubowych mediach Bayernu pojawiła się ciekawa rozmowa z trenerem zespołu. Naglesmann wyjawił w niej kilka szczegółów, bez których Robert Lewandowski nie wszedłby na szczyt swoich możliwości.

– Sposób jego życia jako zawodowego piłkarza jest kluczowy. Posiada niewiarygodną ambicję. Nawet po 2020 roku, kiedy osiągnął wszystko, nigdy nie był pełny – zaznaczył Nagelsmann.

– Zawsze przychodzi na treningi, aby się rozwinąć, stać się lepszym. Pragnie dodatkowych treningów, chce robić i pracować jeszcze więcej. To wzór sportowca. Dba także o swoją dietę. Jego styl życia jest po prostu wyjątkowy. Dlatego rzadko jest kontuzjowany – dodał.

– To kształtuje zawodnika, kiedy ten może grać przez większość sezonu i trenować. Można dostrzec jego niesamowitą sprawność fizyczną i niesamowitą zwinność oraz dynamikę. Dlatego jest najlepszym napastnikiem na całym świecie – stwierdził szkoleniowiec.

