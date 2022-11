fot. PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Pierwsze miesiące Roberta Lewandowskiego po odejściu z Lecha Poznań nie były najłatwiejsze. Polak nie najlepiej radził sobie w barwach Borussii Dortmund, lecz z biegiem czasu wyrósł na jej największą gwiazdę. Po latach napastnik opowiedział o swoich początkach i radzie od Jurgena Kloppa.

Robert Lewandowski grał w Borussii Dortmund w latach 2010-2014

W rozmowie z BBC Polak opisał swoje trudne początki

Podzielił się radą, którą udzielił mu Jurgen Klopp

Lewandowski dawał z siebie zbyt dużo

Po bardzo dobrym okresie w Lechu Poznań, zwieńczonym mistrzostwem Polski i koroną króla strzelców Ekstraklasy, Robert Lewandowski trafił do Borussii Dortmund za kwotę niespełna pięciu milionów euro.

Jego początki w niemieckim klubie były dosyć trudne. Kapitan reprezentacji Polski nie wykazywał się wystarczającą skutecznością, przez co spadała na niego medialna krytyka. W wywiadzie dla BBC opowiedział o błędzie, jaki popełnił w pierwszym miesiącach swojego pobytu w Dortmundzie.

– Pamiętam dobrze jedną sytuację w Dortmundzie. Pierwsze miesiące były dla mnie trudne. Chciałem udowodnić, że jestem najlepszy, przez co byłem bardzo zmęczony. Chciałem pokazać, jak ciężko potrafię pracować, co okazało się moim małym błędem, ponieważ po dwóch miesiącach byłem bardzo zmęczony i moje ciało potrzebowało regeneracji.

– Jurgen Klopp podszedł do mnie w trakcie jednego z treningów i powiedział “jeśli pokażesz w czasie meczu 70% tego, co pokazujesz w trakcie sesji treningowej, będziemy bardzo szczęśliwi i to będzie dla nas wystarczające”. Zacząłem wierzyć, że muszę być nieco bardziej cierpliwy – przyznał Lewandowski.

Po czasie napastnik uwolnił swój potencjał i stał się największą gwiazdą Borussii. W jej barwach rozegrał łącznie 187 spotkań i strzelił 103 bramki. Dwukrotnie świętował z nią mistrzostwo Niemiec.

