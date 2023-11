IMAGO / Sven Simon Na zdjęciu: Lothar Matthaus

Lothar Matthaus nie ma wątpliwości ws. przyszłości Thomasa Muellera

Ekspert twierdzi, że jego czas w Bayernie dobiega końca

Napastnik jest żywą legendą zespołu “Die Roten”

“Trudno to sobie wyobrazić”

Thomas Mueller to żywa legenda Bayernu Monachium. 34-latek jest ikoną zespołu “Die Roten”, w którym występuje przez całe życie. Jego rola w grze ekipie Thomasa Tuchela jednak w ostatnim czasie staje się coraz mniejsza. Niemiec w obecnym sezonie rozegrał dotychczas tylko 329 minut. Z kolei jego umowa z klubem wygasa wraz z końcem sezonu co powoduje, że wiele spekuluje się o tym, że to jego ostatnie miesiące w monachijskim zespole. Mówi teraz o tym legendarny Lothar Matthaus.

– Sytuacja Thomasa Muellera wygląda na stopniowe odejście z klubu. Wszystko, co dociera do nas na ten temat, nie odpowiada temu, co widzimy tydzień po tygodniu. Zasługi dla klubu nie wystarczą, aby zdobyć zaufanie trenera – powiedział ekspert cytowany przez “Sky Sports DE”.

– Trzeba to sobie powiedzieć otwarcie. Trudno jest wyobrazić sobie Muellera, który opuszcza Bayern. Ale trudno było też sobie wyobrazić Harry’ego Kane’a, przenoszącego się do Monachium – dodał.

