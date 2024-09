Kane przeszedł do historii Bundesligi. Haaland traci rekord

Harry Kane skończył spotkanie Holstein Kiel - Bayern Monachium z hat-trickiem na koncie. Dzięki drugiemu trafieniu reprezentant Anglii pobił rekord Erlinga Haalanda i przeszedł do historii Bundesligi.

Bayern Monachium w efektownym stylu rozbił Holstein Kiel. Mecz na Holstein-Stadion w Kilonii zakończył się wynikiem 6:1 dla Bawarczyków. Harry Kane aż trzykrotnie wpisał się na listę strzelców i zanotował jedną asystę. Reprezentant Anglii już w pierwszej minucie celnie dogrywał do Jamala Musiali. 31-latek sześć minut później trafił do siatki, natomiast z dubletu cieszył się jeszcze przed przerwą.

Dzięki drugiej bramce Kane zapisał się w historii Bundesligi. Jak zauważył Ben Jacobs, Anglik w ten sposób zaliczył udział przy ligowych 50 golach. Uczynił to w zaledwie 35 meczach, tym samym przejmując tytuł zawodnika, który dokonał tego wyczynu w najmniejszej liczbie spotkań. Aż do dzisiejszego pojedynku Holstein Kiel – Bayern tym mianem mógł pochwalić się Erling Haaland. Norweg potrzebował na to 43 pojedynków.

Harry Kane w 35 meczach Bundesligi strzelił 40 goli i zanotował 11 asyst. W tym sezonie napastnik Die Roten ma już na koncie cztery trafienia i dwa ostatnie podania. Anglik prowadzi w klasyfikacji najlepszych snajperów rozgrywek ligowych. Drugie miejsce zajmuje Andrej Kramarić z TSG Hoffenheim, który także zdobył cztery bramki, ale zaliczył tylko jedną asystę.

