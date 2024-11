Kane ściga rekord Lewandowskiego. Kolejne gole Anglika [WIDEO]

fot. ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Kane w świetnej formie. Znów goni Lewandowskiego

Harry Kane w poprzednim sezonie miał chrapkę na ustanowienie rekordu goli w Bundeslidze. Nie dogonił jednak Roberta Lewandowskiego i zatrzymał się na 36 trafieniach. Ta kampania również zaczęła się dla Anglika bardzo udanie, więc można spodziewać się kolejnej próby przebicia wyczynu obecnego snajpera Barcelony.

W pamiętnym sezonie 2020/2021 Lewandowski zdobył 41 bramek, bijąc rekord należący do legendarnego Gerda Muellera. Dokonał czegoś, co wydawało się niemożliwe. Kane ma oczywiście warunki do tego, aby zbliżyć się do niesamowitego wyniku Polaka. Bayern Monachium pod wodzą Vincenta Kompany’ego gra bardzo ofensywną, otwartą piłkę, na czym korzysta 31-latek, który w sobotnim meczu z Unionem Berlin dwukrotnie trafił do siatki.

Kane zabawił się w rywalizacji na Allianz Arena i pomógł Bayernowi Monachium w zwycięstwie i zdobyciu kompletu punktów. W sumie reprezentant Anglii ma już na koncie 11 goli. Do wyniku Lewandowskiego jeszcze daleko, ale jeśli napastnik Bawarczyków utrzyma dotychczasowe tempo, będzie w zasięgu.

Kane trafił do Bayernu Monachium rok po odejściu Lewandowskiego do Barcelony. Tottenham na sprzedaży gwiazdora zarobił 95 milionów euro. W sumie Anglik rozegrał dla Bawarczyków 58 meczów i strzelił 59 bramek.