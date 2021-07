Kahn docenił osiągnięcie supersnajpera, Lewandowski chwalony przez legendę!

Oliver Kahn dwukrotnie był najlepszym zawodnikiem roku w Niemczech. Ostatnio ten zaszczyt przypadł Robertowi Lewandowskiego. Legenda Bayernu Monachium przedstawiła swoje zdaniem na temat osiągnięcia Polaka.

Kahn dumny z Lewandowskiego

Oliver Kahn w rozmowie z internetowym wydaniem Kickera przekonywał, że kapitan reprezentacji Polski ma za sobą niesamowity sezon w swoim wykonaniu. Były reprezentant Niemiec nie szczędził pochwał w kierunku polskiego napastnika.

– Jako młody chłopak usłyszałem, że jest zawodnik, który ustanowił rekord 40 goli strzelonych w jednym sezonie w Bundeslidze. Nikt nie przypuszczał, że można się do tego osiągnięcia zbliżyć. Przez całą moją karierę nikt nie był w stanie tego zrobić. Tymczasem Lewandowski nie tylko się zbliżył do rekordu, ale go pobił, potrzebując do tego tylko 29 spotkań. To może być rekord stulecia. Niewykluczone, że ten rekord będzie wieczny – mówił Kahn cytowany przez Kicker.de.

– Robert to ktoś, kto potrzebuje bardzo niewielu szans. To sprawia, że jako napastnik już na starcie ma mentalną przewagę nad rywalami. Bramkarz wie, że jeśli znajdzie się w dogodnej sytuacji do zdobycia bramki, to prawdopodobnie strzeli gola. Jest bardzo precyzyjny w wykończaniu akcji. To zawodnik, posiadający instynkt kilera. Gdy Lewandowski ma szansę na gola, to bramkarz nie ma dużych szans na obronę – kontynuował Niemiec.

Polski napastnik trafił do Bayernu w 2014 roku na zasadzie wolnego transferu z Borussii Dortmund. 33-late zaliczył jak na razie w szeregach Bawarczyków łącznie 329 meczów, w których zdobył 294 bramki. Lewandowski ma umowę ważną do z klubem z Niemiec do końca czerwca 2023 roku. Rynkowa wartość Polaka wynosi 60 milionów euro.

