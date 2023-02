fot. PressFocus Na zdjęciu: Jude Bellingham

Borussia Dortmund stara się za wszelką cenę zatrzymać w swoich szeregach Jude Bellinghama. Reprezentant Anglii jest nastawiony na odejście, dlatego odrzucił rekordową propozycję przedłużenia kontraktu – donosi portal Relevo.com.

Europejscy giganci pracują nad przechwyceniem reprezentanta Anglii w trakcie letniego okienka

Borussia Dortmund nie daje za wygraną i próbuje namówić swoją gwiazdę do przedłużenia umowy

Jude Bellingham nie jest zainteresowany dalszą grą na Signal Iduna Park

Bellingham chce transferu, odrzuca wielkie pieniądze

Jude Bellingham jest traktowany jako jeden z najlepszych piłkarzy młodego pokolenia na świecie. Jego niezwykłym postępom z podziwem przyglądają się największe europejskie potęgi. Borussia Dortmund do tej pory skutecznie odstraszała zainteresowanych żądaną kwotą, lecz latem nie będzie miała po swojej stronie już wielu argumentów. Wszystko wskazuje na to, że do hitowej przeprowadzki Anglika dojdzie właśnie po zakończeniu obecnego sezonu.

Wśród potencjalnych pracodawców 19-letniego pomocnika wymienia się głównie Real Madryt i Liverpool. Oczywiście na szczycie listy życzeń mają go również Manchester City, Manchester United, Chelsea czy FC Barcelona.

Borussia Dortmund jest świadoma potencjalnej straty swojej największej gwiazdy, lecz nie zamierza się poddawać i wciąż próbuje przekonać go do pozostania na Signal Iduna Park. Była gotowa nawet zaproponować mu zarobki na poziomie 15 milionów euro za sezon, co sytuowałoby go w ścisłej czołówce najlepiej opłacanych zawodników Bundesligi.

Portal Relevo.com przekonuje, że Bellingham rozpatrzył propozycję Borussii Dortmund, lecz nie zamierza jej przyjmować. Celem reprezentanta Anglii jest transfer do któregoś z największych klubów w Europie. Uważa się, że na ten moment prowadzenie w wyścigu o jego podpis objął Real Madryt.

