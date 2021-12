PressFocus Na zdjęciu: Mats Hummels

Mats Hummels był zaangażowany w utratę wszystkich trzech bramek podczas Der Klassiker. Wiele znaczących postaci niemieckiego futbolu było bezlitosnych dla środkowego obrońcy Borussii Dortmund.

Borussia Dortmund przegrała z Bayernem Monachium 2:3

Przy każdym z utraconych goli palce maczał Mats Hummels

Według wielu postaci niemieckiej piłki, najlepszy okres w karierze stopera już minął

“Hummels nie oszuka biologii, ma problemy w pojedynkach szybkościowych”

Borussia Dortmund przegrała z Bayernem Monachium 2:3. Choć doszło do tego w kontrowersyjnych okolicznościach, nie ulega wątpliwości, że w porażce wielki udział miał Mats Hummels. Środkowy obrońca popełnił błędy przy każdym z trzech goli Bawarczyków. Przy pierwszym trafieniu źle wyprowadził piłkę, po czym przegrał pojedynek z Thomasem Muellerem, a pod koniec sprokurował rzut karny.

– Minął już jego najlepszy czas. Również z powodów biologicznych nie prezentuje się teraz najlepiej. Gdy dochodzi do pojedynku biegowego, Hummels ma ogromne problemy – surowo ocenił stopera były napastnik Bayernu Monachium, Dieter Hoeness, brat słynniejszego Uliego.

Niemiecki Sport ocenił Hummelsa na 5, co w tamtejszej skali oznacza naprawdę fatalny występ. 32-latka skrytykował również były prezes zarządu Die Roten.

– Wiadomo, że Mats ma problemy, gdy dochodzi do pojedynków szybkościowych. Wynika to również z jego wieku. Kiedy spotkanie przebiega po jego myśli, a on może grać we własnym polu karnym, nadal jest bardzo dobry. Źle zaprezentował się przy golu na 1:1, a przy rzucie karnym miał sporo pecha – ocenił byłego podopiecznego Karl-Heinz Rummenigge.

Felietonista Bilda był jeszcze surowszy.

– Myślę, że na tym zakończy się wspaniała kariera Matsa Hummelsa – ocenił obrońcę Alfred Draxler. Nie wierzy on również, że zawodnik BVB otrzyma powołanie do reprezentacji Niemiec na nadchodzące mistrzostwa świata.

Pomimo krytyki, Hummels pozostaje podstawowym defensorem Borussii Dortmund. Rozegrał siedemnaście spotkań we wszystkich rozgrywkach tego sezonu. Zanotował w nich gola i asystę.

