Niemiecki Bild przeprowadził wywiad z prawnikiem w sprawie Lucasa Hernandeza. Według eksperta stoper Bayernu Monachium w czwartek zostanie aresztowany w sprawie naruszenia zakazu zbliżania się.

Lucas Hernandez ma zostać oskarżony o naruszenie zakazu zbliżania się

Prawnik nie ma wątpliwości, że Francuz zostanie w czwartek aresztowany

Obrońcy grozi do pół roku więzienia, ale sprawa daleka jest jednak od zakończenia

Hernandezowi grozi więzienie

Nadchodzą trudne chwile dla Lucasa Hernandeza. Do tej pory nie podjęto żadnej decyzji w sprawie jego apelacji dotyczącego oskarżenia o złamanie zakazu zbliżania się. Jeżeli sąd nie podtrzyma apelacji do czwartku, zawodnikowi Bayernu Monachium grozi do pół roku więzienia. Przypomnijmy, że chodzi o sytuację z 2019 roku, gdy Lucas Hernandez zlekceważył zakaz kontaktu ze swoją ówczesną dziewczyną, a obecnie żoną Amelią.

Niemiecki Bild poprosił o komentarz prawnika i eksperta do spraw prawa, Mathiasa Bradlera.

– Prawnicy musieliby zdziałać mały cud. Jeżeli mam zaryzykować prognozę, to powiem, że Lucas Hernandez zostanie aresztowany w czwartek. Jego prawnicy muszą skłonić sąd do odroczenia wykonania wyroku. Należy dążyć do zawieszenia sprawy. Ich celem musi być, aby sąd nie wykonał wyroku do czasu podjęcia decyzji w sprawie apelacji – powiedział prawnik.

Dezorientujący jest fakt, że Hernandez złamał ów zakaz za zgodą partnerki. Bradler podkreśla jednak, że dla hiszpańskiej jurysdykcji jest to “całkowicie nieistotne”. Pomimo pojednania z przyszłą żoną zawodnik Bayernu powinien był przestrzegać zakazu sądowego.

Co ważne, nie istnieje możliwość, by odbył karę w Niemczech, gdzie mieszka od 2019 roku.

– Moim zdaniem nie ma takiej opcji. Niemiecki wymiar sprawiedliwości nie ma z tym nic wspólnego. Hernandeza skazano jako obywatela francuskiego w Hiszpanii. Musi zatem odbyć karę w Hiszpanii. Z pewnością nie trafi do zakładu karnego z poważnymi przestępcami – niejako uspokoił kibiców Die Roten prawnik, choć perspektywa sześciomiesięcznej absencji stopera wciąż budzi niepokój.

Sprawa daleka jest od zakończenia. Wiele wskazuje na to, że najdroższy zakup w historii Bundesligi czekają zajęte i trudne najbliższe tygodnie. Hernandez w obecnym sezonie rozegrał dla rekordowych mistrzów Niemiec dziewięć spotkań we wszystkich rozgrywkach.

