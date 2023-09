IMAGO / Laci Perenyi Na zdjęciu: Harry Kane

Harry Kane latem dołączył do zespołu Bayernu Monachium

Anglik świetnie wszedł do nowego zespołu i imponuje od pierwszych minut w koszulce “Die Roten”

30-letni napastnik w rozmowie z Bildem opowiedział o swojej współpracy z Thomasem Tuchelem

Harry Kane opowiedział o współpracy z Thomasem Tuchelem

Przeprowadzka Harry’ego Kane’a do Bayernu Monachium była niewątpliwie jednym z największych hitów letniego okienka transferowego. Długo trwała saga z udziałem Anglika, ale koniec końców zdecydował się na opuszczenie Tottenhamu i przeprowadzkę do Niemiec. Koszt sprowadzenia 30-latka wyniósł mistrzów Bundesligi aż 100 milionów euro.

Harry Kane praktycznie od pierwszych minut w koszulce Bayernu wkupił się w łaski kibiców. W trzech ligowych meczach strzelił trzy gole i zanotował jedną asystę. Kapitan reprezentacji Anglii w rozmowie z “Bildem” opowiedział o współpracy z Thomasem Tuchelem i przyznał, że jest pod wrażeniem energii szkoleniowca.

– Spotkaliśmy się kilka razy w Premier League. Kiedy spotkaliśmy się latem, od razu byłem pod wrażeniem jego energii. Thomas Tuchel tryska pomysłami, ma wspaniałą osobowość. To dla mnie ważne, aby mieć dobre relacje z trenerem. Fundamenty pod to zostały położone wcześnie. Thomas otwarcie mówi ci swoje zdanie prosto w twarz i chce, abyś zrobił to samo z nim. Ludzkie i zawodowe aspekty naszej dwójki po prostu do siebie pasują – powiedział Harry Kane.

