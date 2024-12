Grabara wysoko oceniony w niemieckich mediach za pierwszą rundę

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Kamil Grabara

“Kicker” docenił Kamila Grabarę

Kamil Grabara przed startem obecnego sezonu przeszedł do VfL Wolfsburg z FC Kopenhaga za kwotę 13,5 mln euro. 25-letni bramkarz szybko stał się kluczowym zawodnikiem niemieckiego zespołu, rozgrywając dotychczas 15 meczów w 1. Bundeslidze i notując trzy spotkania z czystym kontem.

Renomowany magazyn “Kicker” dwa razy do roku publikuje rankingi graczy na poszczególnych pozycjach, przypisując ich do określonych kategorii. Najwyższym wyróżnieniem jest miejsce w klasie światowej. Kolejne poziomy to klasa międzynarodowa i krajowa. Grabara został sklasyfikowany na wysokim czwartym miejscu, trafiając do kategorii krajowej. Z kolei Manuel Neuer z Bayernu Monachium zajął ósme miejsce.

W klasie międzynarodowej najwyższe miejsce zajął Peter Gulacsi z RB Lipsk, który zdominował tegoroczny ranking. Wyżej od Grabary uplasowali się także Oliver Baumann z TSG Hoffenheim oraz Robin Zentner reprezentujący FSV Mainz. Warto zaznaczyć, że Polak ma na swoim koncie trzy występy w Pucharze Niemiec, w których nie pozwolił rywalom na zdobycie ani jednej bramki.

Wolfsburg pierwszą rundę zakończył dwoma porażkami z rzędu i aktualnie plasuje się na 11. lokacie. Grabara i spółka zmierzą się na wyjeździe z Hoffenheim (11 stycznia) w ramach 16. kolejki 1. Bundesligi.