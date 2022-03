PressFocus Na zdjęciu: Leon Goretzka

Leon Goretzka powrócił do treningów z drużyną Bayernu Monachium. Pomocnik ma niebawem być gotowy do gry. 27-latek odniósł kontuzję ścięgien rzepki podczas grudniowego starcia z Borussią Dortmund.

Leon Goretzka we wtorek odbył pełny trening z kolegami z Bayernu Monachium

Niemiec leczył kontuzję kolana od grudnia

27-latek być może wystąpi już w sobotnim meczu z Unionem Berlin

Goretzka o krok od powrotu

Wtorek okazał się dniem dobrych wieści dla kibiców Bayernu Monachium. Po początkowym szoku, jakim był uraz Roberta Lewandowskiego podczas treningu, ostatecznie wszystko wskazuje na to, iż kontuzja nie jest groźna. Podczas tej samej sesji ćwiczeniowej do zajęć z grupą powrócił za to inny ważny gracz rekordowych mistrzów Niemiec.

Mowa o Leonie Goretzce. 27-latek odniósł kontuzję ścięgna rzepki w kolanie i po raz ostatni wystąpił w barwach Die Roten 4 grudnia, podczas spotkania przeciwko Borussii Dortmund (3:2).

Pomocnik opuścił piętnaście meczów, ale wygląda na to, że wróci do gry szybciej, niż zakładano. Niemiecki Sport przekonuje, że Goretzka może wystąpić nawet w sobotnim starciu z Unionem Berlin. Wszystko zależy jednak od decyzji Juliana Nagelsmanna. W treningu brał udział również inny, leczący uraz pomocnik – Corentin Tolisso.

Goretzka rozegrał jak dotąd 18 spotkań w bieżącej kampanii. Zanotował w nich dwie bramki i dwie asysty.

Zobacz również: Uraz Lewandowskiego jednak niegroźny.

