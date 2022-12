Pressfocus Na zdjęciu: Lucas Hernandez

Mimo kolejnej poważnej kontuzji, odniesionej tym razem podczas Mistrzostw Świata w Katarze, Bayern Monachium chce na dłużej związać się z Lucasem Hernandezem. Goal.com informuje, że włodarze są gotowi przedłużyć z nim kontrakt.

Lucas Hernandez na mundialu w Katarze doznał poważnej kontuzji

Francuz w tym sezonie już nie zagra, choć nie zraża to Bayernu Monachium

Klub planuje przedłużenie jego kontraktu

Lucas Hernandez wciąż z zaufaniem zarządu

Bardzo szybko zakończyły się dla Lucasa Hernandeza Mistrzostwa Świata w Katarze. Już na początku pierwszego meczu fazy grupowej Francuz doznał bardzo poważnej kontuzji i musiał zostać zniesiony z boiska. Potwierdził się czarny scenariusz klubowych lekarzy – zerwane więzadła krzyżowe. Oznacza to, że 26-latek w tym sezonie już nie wystąpi.

Stoper z powodów zdrowotnych regularnie traci niestety pewną liczbę meczów w sezonie. Mimo to Bayern Monachium jest zadowolony z jego postawy na boisku i ma względem niego ambitne plany. Goal.com przekazał, że zarząd rozważa przedłużenie umowy z Francuzem.

PSG może podebrać Realowi kolejnego piłkarza Real Madryt i Marco Asensio wciąż nie przedłużyli wygasającego w lipcu kontraktu. Sytuację tę może wykorzystać PSG. Marco Asensio ma kontrakt do 30 czerwca 2023 roku Nie jest pewne, czy Hiszpan po tym okresie będzie reprezentował Real Madryt Piłkarzem zainteresowało się PSG PSG czeka na transferową okazję Real Madryt niedawno poinformował, że ich piłkarzem w Czytaj dalej…

Obecna umowa środkowego obrońcy wygasa w czerwcu 2024 roku. Bawarczycy nie chcą stracić go za darmo, dlatego przygotują dla niego ofertę przedłużenia umowy. Potwierdził to dyrektor sportowy klubu – Hasan Salihamidzic.

– Rozmowy z Lucasem postępują dobrze. On zabezpiecza nasze tyły i żyje tym klubem. W mojej opinii przyszłość Lucasa jest w Bayernie, nie ma co do tego wątpliwości – stwierdził.

Czytaj też: Niemiecki klub wycenił rozchwytywanego bramkarza