Flick coraz bliżej reprezentacji Niemiec. “Do ustalenia kilka szczegółów”

Bayern Monachium w sobotę rozegra ostatni mecz pod wodzą Hansiego Flicka. W nowej kampanii Bawarczyków poprowadzi Julian Nagelsmann. Aktualny opiekun teamu z Allianz Arena zakomunikował w trakcie piątkowej konferencji prasowej, że w boju przeciwko Augsburgowi na pewno zagrają: David Alaba, Jerome Boateng i Javi Martinez. Ponadto zabrał głos ws. swojej przyszłości.

Flick blisko zastąpienia Loewa

Bayern Monachium jest już pewny wywalczenia mistrzowskiego tytułu. Oczy kibiców niemieckiej ekipy będą jednak i tak zwrócone w sobotę na Allianz Arena, gdyż przed szansą pobicia rekordu pod względem zdobytych bramek stanie Robert Lewandowski, Polski napastnik aktualnie ma tyle samo goli co słynny Bomber. Aby pobić osiągnięcie Niemca, Polakowi wystarczy jeden gol. Wiadomo już, że trzej doświadczeni zawodnicy będą pomagać w sobotę Lewemu w osiągnięciu celu.

– Alaba, Boateng i Javi Martinez, jeśli tylko są w dobrej formie, to grają. Każdy z nich będzie miał wspaniałe wspomnienia z okresu spędzonego w Bayernie. To naprawdę niezwykły klub piłkarski – powiedział Flick na konferencji prasowej cytowanej przez Bulinews.com.

– Podobała mi się podróż, którą rozpocząłem prawie dwa lata temu. Byliśmy częścią niesamowitego zespołu, który stawił czoła intensywnym wyzwaniom i osiągnął wspaniałe rzeczy. Ten rozdział, który właśnie dobiega końca, był fantastyczny – kontynuował niemiecki trener.

🎙️Hansi #Flick vor seinem letzten Spiel: "Ich habe die Reise einfach genossen, die ich vor fast zwei Jahren angetreten bin. Wir konnten so eine geile Mannschaft auf einem intensiven und erfolgreichen Weg begleiten. Es war eine tolle Zeit, die jetzt zu Ende geht." pic.twitter.com/gJunFjzL3z — 🏆 MEISTER 🏆 (@FCBayern) May 21, 2021

O ile wciąż oficjalnie nie wiadomo, gdzie swojej kariery kontynuować będą Alaba, Boateng i Martinez, to sam Flick jest blisko objęcia sterów nad reprezentacją Niemiec. Wygląda na to, że będzie następcą Joachima Loewa.

– Nie jest to żadną tajemnicą, że prowadzimy rozmowy z Niemiecką Federacją Piłkarską. Każdy zna moje odczucia względem kadry. Zostało jeszcze do ustalenia kilka szczegółów. Kiedy to ustalimy, szybko powinniśmy ogłosić porozumienie – ujawnił Flick.