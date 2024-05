Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Edin Terzić

Edin Terzić: Dali nam zimny prysznic

W sobotnim spotkaniu Borussia Dortmund zmierzyła się na wyjeździe z drużyną FSV Mainz. Rywalizacja na MEWA Arena zakończyła się ogromną sensacją. Podopieczni Edina Terzicia bowiem przegrali z niżej notowanym rywalem aż 0:3. Starcie było już praktycznie rozstrzygnięte po 23. minutach, kiedy zawodnicy Bo Henrikssona zadali trzy bolesne ciosy finaliście Ligi Mistrzów.

Na pomeczowej konferencji prasowej Edin Terzić nie szukał wymówek. Szkoleniowiec Borussii Dortmund wyjawił przyczyny porażki i przyznał, że drużyna Mainz zasłużyła na zwycięstwo.

– Zestawiliśmy drużynę w podobny sposób jak na mecz z Augsburgiem. To był podobny mecz, tylko tym razem zawsze byliśmy spóźnieni i przegrywaliśmy pojedynki. Dlatego ta porażka była zasłużona – powiedział Edin Terzić cytowany przez portal „transfery.info”.

– Mainz walczyło o każdy metr, nie dawało nam spokoju w posiadaniu piłki tak, jak my to robiliśmy. Dali nam zimny prysznic. Niestety to twarz, którą zbyt wiele razy pokazywaliśmy w tym sezonie. Chcieliśmy wykorzystać trzy finałowe tygodnie tego sezonu najlepiej, jak tylko mogliśmy – nie zrobiliśmy tego. To także wina trenera. Dlatego nie wykluczam się z tego – dodał opiekun Borussii Dortmund.

Drużyna z Signal Iduna Park najważniejszy mecz sezonu rozegra 1 czerwca. Zespół Edina Terzicia wówczas zmierzy się na Wembley z Realem Madryt w finale rozgrywek Ligi Mistrzów.

Sprawdź także: Marco Reus łączony z kolejnym klubem, może dołączyć do plejady gwiazdy