Przyszłość Thomasa Mullera w Bayernie Monachium wciąż nie jest jasna. Umowa 34-latka wygasa wraz z końcem sezonu, a do jego dalszej gry w Bayernie odniósł się dyrektor Christoph Freund.

Thomas Mueller ma ważny kontrakt z Bayernem Monachium do końca obecnego sezonu

34-latek wciąż chce grać w piłkę na wysokim poziomie

Jego przyszłość komentuje teraz Christoph Freund

“To nie jest byle jaki piłkarz”

Thomas Mueller to żywa legenda Bayernu Monachium. 34-latek jest ikoną zespołu “Die Roten”, w którym występuje przez całe życie. Jego rola w grze ekipie Thomasa Tuchela jednak w ostatnim czasie staje się coraz mniejsza. Niemiec w obecnym sezonie rozegrał dotychczas tylko 329 minut. Z kolei jego umowa z klubem wygasa wraz z końcem sezonu, co powoduje plotki na temat jego przyszłości. Odniósł się do niej teraz Christoph Freund, dyrektor sportowy monachijczyków.

– Sytuacja Thomasa jest dzisiaj inna niż wcześniej, ale znosi ją dobrze. Jest bardzo ważny dla całej drużyny i klubu. Rozmawiamy z nim w otwarty sposób. To nie jest byle jaki piłkarz. Jego historia w Bayernie jest naprawdę wyjątkowa – powiedział Christoph Freund cytowany przez “Sky Sports DE”.

– W ciągu najbliższych kilku tygodni usiądziemy do rozmów z Thomasem. Mueller jest legendą Bayernu – dodał.

