Davies to nie wszystko. Bayern stracił jeszcze jednego obrońcę!

Bayern Monachium przekazał kolejne fatalne wieści. Do kontuzjowanego Alphonso Daviesa dołączył Dayot Upamecano. Francuz również będzie przez jakiś czas niedysponowany.

fot. Moritz Müller / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Bayernu

Bayern w fatalnej sytuacji. Jeszcze jeden obrońca kontuzjowany

Bayern Monachium wchodzi w decydującą fazę sezonu. Mistrzostwo nie jest jeszcze przesądzone, gdyż drugi w tabeli Bayer Leverkusen ma raptem sześć punktów straty. Co więcej, Bawarczycy powoli przygotowują się do rywalizacji z Interem Mediolan w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Najbliższy miesiąc zadecyduje o tym, czy będzie to udana kampania dla Vincenta Kompany’ego oraz jego zawodników.

Po przerwie reprezentacyjnej pojawił się gigantyczny problem, który znacząco utrudnia Bayernowi walkę o dobre wyniki. Najpierw poinformowano o poważnej kontuzji, jakiej nabawił się podczas meczu kadry Kanady Alphonso Davies. Lewy defensor zerwał więzadła krzyżowe w kolanie i musi przejść operację. To dla niego koniec sezonu.

Oglądaj skróty meczów Bundesligi

Bayern przystąpi do najbliższych meczów także bez innego czołowego zawodnika. W trakcie zgrupowania reprezentacji Francji urazu kolana doznał również Dayot Upamecano. Choć jego problem zdrowotny nie jest aż tak poważny, najprawdopodobniej opuści hitowy dwumecz w Lidze Mistrzów.

Pod wodzą Kompany’ego Upamecano w tym sezonie prezentuje się świetnie i jest uważany za jednego z najlepszych obrońców na świecie. We wszystkich rozgrywkach zaliczył 33 występy, strzelając dwie bramki. Jego absencja będzie potężnym osłabieniem dla niemieckiego giganta, być może nawet większym niż nieobecność Daviesa.