Davies dogadał warunki umowy. Saga transferowa zakończona

fot. dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Alphonso Davies

Bayern dogadany. Real nie ściągnie gwiazdora

Alphonso Davies od kilku miesięcy zwlekał z decyzją w sprawie najbliższej przyszłości. Podczas letniego okienka intensywnie zabiegał o niego Real Madryt, który planował ściągnąć go na Santiago Bernabeu. Ostatecznie postanowił poczekać do wygaśnięcia umowy, aby pozyskać go w ramach wolnego transferu. Bayern Monachium miał coraz większe wątpliwości w temacie przedłużenia wygasającego kontraktu, a w pewnym momencie był bliski wycofania się z rozmów.

Kanadyjczyk poważnie rozważał przenosiny do stolicy Hiszpanii, ale w ostatnim czasie zmienił swoje nastawienie. Znacznie bliżej było mu do pozostania w obecnym klubie – był nawet gotowy zmniejszyć żądania finansowe, byle tylko dojść do porozumienia. Przedstawiciele bawarskiego giganta wrócili do intensywnych prac nad porozumieniem, które wreszcie zostało osiągnięte. Dziennikarz David Ornstein przekonuje, że Davies zostanie w Bayernie na kolejne lata. Dogadano się w temacie nowej umowy, a podpisy zostaną złożone jeszcze w tym tygodniu.

Kontrakt Daviesa będzie obowiązywał do 2030 roku. Czeka go również podwyżka i wynagrodzenie, którego nie zagwarantowałby mu Real Madryt. Na Santiago Bernabeu szukają alternatywy, gdyż Kanadyjczyk na pewno do nich nie trafi.

🚨 Alphonso Davies commits future to Bayern Munich by agreeing new 4.5yr contract. Existing deal expires in June 2025 – fresh terms run to June 2030. #FCBayern will now draft docs ahead of 24yo Canada left-back putting pen to paper this week @TheAthleticFC https://t.co/KtB830Ws8Q — David Ornstein (@David_Ornstein) February 4, 2025

Davies jest kluczową postacią drużyny Vincenta Kompany’ego. W tym sezonie zgromadził bramkę i trzy asysty w 25 spotkaniach.