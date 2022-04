PressFocus Na zdjęciu: Rafał Gikiewicz

Wyniki 28. kolejki Bundesligi. FC Augsburg wygrał u siebie z Wolfsburgiem 3:0. Gospodarze objęli prowadzenie już w pierwszej minucie, kiedy to do siatki rywali trafił Iago. Rafał Gikiewicz i Robert Gumny rozegrali po 90 minut dla Augsburga, który ma trzy oczka przewagi nad strefą spadkową. W drugiej potyczce Borussia Moenchengladbach zremisowała z Mainz 1:1. Źrebaki nie odniosły zatem trzeciej kolejnej wiktorii. Poniżej prezentujemy wyniki i zdobywców goli we wszystkich meczach.

Triumf Augsburga, Źrebaki zremisowały z Mainz

FC Augsburg grał u siebie z Wolfsburgiem. W podstawowym składzie gospodarzy wyszli Gikiewicz i Gumny. FC Augsburg szybko objął prowadzenie, ponieważ gola już w pierwszej minucie zdobył Iago.

W drugiej połowie bramki strzelili Florian Niederlechner i Mads Pedersen, a gospodarze ostatecznie zwyciężyli 3:0. Bartosz Białek (Wolfsburg) przesiedział całe spotkanie na ławce rezerwowych.

W drugim meczu Borussia Moenchengladbach podejmowała FSV Mainz. Do przerwy było 1:0 dla Źrebaków. Po zmianie stron ekipa z Moguncji doprowadziła do wyrównania i oba kluby zainkasowały po jednym oczku.

Wyniki 28. kolejki Bundesligi

Augsburg – Wolfsburg 3:0 (1:0)

Iago (1′), Florian Niederlechner (63′), Mads Pedersen (69′)

Moenchengladbach – Mainz 1:1 (1:0)

Breel Embolo (33′) – Karim Onisiwo (73′)