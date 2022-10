PressFocus Na zdjęciu: Kevin Trapp

Wyniki 10. kolejki Bundesligi. Eintracht Frankfurt wysoko pokonał Bayer Leverkusen 5:1. Po trzy oczka sięgnęli także zawodnicy Stuttgartu, którzy ograli Bochum 4:1. Goście są na ostatniej pozycji, a w całym sezonie zdobyli zaledwie cztery oczka. W piątej sobotniej konfrontacji RB Lipsk ograł Herthę 3:2. Dla gości to premierowa porażka od 27 sierpnia. Poniżej prezentujemy wszystkie rezultaty i strzelców bramek.

Katastrofalna postawa Aptekarzy, grał Kamiński, Lipsk z kompletem

Eintracht Frankfurt rywalizował z Bayerem Leverkusen. Orły objęły prowadzenie w doliczonym czasie gry do pierwszej połowy. Skutecznym egzekutorem rzutu karnego okazał się Daichi Kamada. Druga część gry to prawdziwy popis gospodarzy, którzy ostatecznie triumfowali 5:1. Stuttgart podejmował Bochum. Gospodarze wykorzystali atut własnego stadionu i pewnie triumfowali 4:1. W tym momencie goście to główny kandydat do spadku. Jacek Góralski (Bochum) jest kontuzjowany.

Wolfsburg rywalizował z Moenchengladbach. Po ciekawym spotkaniu obie ekipy podzieliły się oczkami (2:2). Jakub Kamiński (Wolfsburg) zagrał 89 minut. Spotkanie Werder – Mainz potoczyło się po myśli klubu z Moguncji, który triumfował 2:0. Bramki dla przyjezdnych zdobyli Marcus Ingvartsen i Jae-Sung Lee. Na koniec mieliśmy mecz Lipsk – Hertha. Berlińczycy dzielnie walczyli, ale ostatecznie przegrali z faworytami 2:3.

Wyniki 10. kolejki

Eintracht – Leverkusen 5:1 (1:0)

Daichi Kamada (45+5′ – karny, 72′ – karny), Randal Kolo Muani (58′), Jesper Lindstrom (65′), Lucas Alario (86′) – Piero Hincapie (56′)

Stuttgart – Bochum 4:1 (2:1)

Silas (3′ – karny, 64′), Naouirou Ahamada (22′), Wataru Endo (71′) – Simon Zoller (29′)

Wolfsburg – Moenchengladbach 2:2 (1:1)

Yannick Gerhardt (43′), Omar Marmoush (69′) – Marcus Thuram (15′, 47′)

Werder – Mainz 0:2 (0:1)

Marcus Ingvartsen (36′), Jae-Sung Lee (66′)

Lipsk – Hertha 3:2 (3:0)

Emil Forsberg (25′), Abdou Diallo (30′), Willi Orban (45′) – Dodi Lukebakio (62′ – karny), Stevan Jovetić (64′)