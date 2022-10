Pressfocus Na zdjęciu: Robert Gumny (z lewej)

Wyniki 8. kolejki Bundesligi. Prezentujemy komplet rezultatów niedzielnych meczów w niemieckiej elicie oraz strzelców goli.

Augsburg pnie się w górę tabeli

Niedzielne granie w Bundeslidze rozpoczęło się w Berlinie, od starcia drużyn z kompletnie różnych rejonów tabeli. Mająca punkt przewagi nad strefą spadkową Hertha, przegrywała u siebie z będącym blisko strefy Ligi Mistrzów Hoffenheim. Gospodarze jeszcze przed przerwą doprowadzili do remisu, który utrzymał się na koniec spotkania.

Jeszcze więcej działo się w Gelsenkirchen. Grające bez kontuzjowanego Marcina Kamińskiego Schalke, przegrywało już dwoma golami z Augsburgiem. Później Rafał Gikiewicz dwukrotnie wyjął piłkę z siatki. Goście do domu wrócili jednak z pełną pulą, ponieważ do siatki trafił Andre Hahn, a z asysty cieszył się Robert Gumny. Po triumfie 3:2, Augsburg traci dwa punkty do szóstego w tabeli Eintrachtu.

Wyniki 8. kolejki Bundesligi

Hertha – Hoffenheim 1:1 (1:1)

Dodi Lukebakio (37′) – Andrej Kramaric (25′)

Schalke – Augsburg 2:3 (1:2)

Simon Terodde (33′), Tom Krauss (63′) – Ermedin Demirovic (9′, 21′), Andre Hahn (77′)