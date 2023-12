Borussia Dortmund zdecydowała, aby po sezonie oddać władze nad drużyną w ręce Nuriego Sahina. 35-latek dołączy do sztabu szkoleniowego i przez najbliższe miesiące będzie asystentem Edina Terzicia.

Borussia Dortmund wytypowała następcę Edina Terzicia

Do sztabu szkoleniowego dołączy Nuri Sahin, który początkowo będzie jego asystentem

Po sezonie 35-latek ma samodzielnie objąć pierwszą drużynę

Borussia postawi na byłego piłkarza

Borussia Dortmund w tym sezonie rozczarowuje. Choć jesienią zaliczyła udaną kampanię w Lidze Mistrzów, wygrywając trudną grupę i zapewniając awans do fazy pucharowej, kibice nie są usatysfakcjonowani wynikami osiąganymi na krajowym podwórku. W minionej kampanii zespół do ostatnich minut walczył o mistrzostwo. Obecnie do liderującego Bayeru Leverkusen traci aż piętnaście punktów.

Przyszłość Edina Terzicia stoi pod znakiem zapytania. Dla wielu jedynym rozwiązaniem jest rozstanie, gdyż drużyna pod jego wodzą w ogóle się nie rozwija. Wiele wskazuje na to, że Borussia Dortmund wytypowała już następcę szkoleniowca. Ma nim zostać Nuri Sahin, który na ten moment wzmocni jego sztab, a po sezonie obejmie funkcję pierwszego trenera.

Piłkarską karierę Sahin zakończył w 2021 roku. Niezwłocznie rozpoczął wówczas swoją przygodę z zawodem szkoleniowca, obejmując turecki Antalyaspor. Aktualnie zajmuje ze swoimi podopiecznym stabilne ósme miejsce w tabeli. 35-latek jest uważany za perspektywicznego trenera, dlatego Borussia Dortmund pragnie zaryzykować i dać mu szansę.

Sahin niezwłocznie po otrzymaniu tej propozycji poprosił władze Antalyasporu o zgodę na odejście. Przez najbliższe miesiące będzie zapoznawał się z sytuacją na Signal Iduna Park, a później samodzielnie poprowadzi Borussię.

