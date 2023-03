Pressfocus Na zdjęciu: Jude Bellingham

We wtorek Borussia Dortmund rozegra rewanżowym mecz z Chelsea

Trener Edin Terzic mocno liczy na Jude’a Bellinghama

Szkoleniowiec chwali mocno Anglika przed starciem na Stamford Bridge

Jude Bellingham największą bronią Borussii Dortmund

Borussia Dortmund znajduje się w dobrej sytuacji przed rewanżowym meczem w Lidze Mistrzów z Chelsea. Wicelider niemieckiej Bundesligi wygrał w Dortmundzie 1:0, dzięki czemu do starcia na Stamford Bridge przystąpi z zaliczką.

Jednym z najlepszych zawodników Borussii w tym sezonie jest Jude Bellingham. Kibice mocno liczą, że Anglik stanie na wysokości zadania i pomoże w wygraniu rywalizacji z Chelsea. Przed wtorkowym meczem grą pomocnika zachwycał się szkoleniowiec Edin Terzic.

– Każdy zna jego potencjał. Miał również możliwość przenieść się do Premier League, kiedy do nas dołączał, ale wybrał Dortmund. Pomaga nam, a my pomagamy jemu. Jesteśmy szczęśliwi, że jest z nami. To nasz lider. Potrzebujemy go w jutrzejszym spotkaniu – stwierdził trener Dortmundczyków.

Wobec absencji Matsa Hummelsa i Marco Reusa Jude Bellingham został mianowany trzecim kapitanem Borussii Dortmund. Anglik przyznał, że to dla niego wielki zaszczyt. W meczu z Chelsea to prawdopodobnie on wyprowadzi drużynę na boisko.

