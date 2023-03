PressFocus Na zdjęciu: Jude Bellingham

Borussia Dortmund chce zatrzyma Jude’a Bellinghama

Anglik może zostać najlepiej opłacanym piłkarzem w historii klubu

Inne kluby mogą zostać zmuszone do wpłacenia kosmicznej klauzuli

Jude Bellingham może podpisać nowy kontrakt

Jak udało się ustalić dziennikarzom “Bilda”, Borussia Dortmund chce w okresie wielkanocnym zaprosić do siedziby klubu Jude’a Bellinghama oraz jego ojca, aby omówić przyszłość zawodnika. Niemiecki klub jest gotowy zaoferować nowy kontrakt Anglikowi. Obowiązująca umowa zostałaby przedłużona do czerwca 2026 roku, a zarobki z 6 milionów euro rocznie zostałyby zwiększone do 15. Co czyniłoby 19-latka najlepiej opłacanym zawodnikiem w historii Borussii Dortmund. Warunek jest jeden – klauzula odejścia musi wynosić 150 milionów euro.

Jeśli faktycznie Jude Bellingham zaakceptowałby warunki umowy, to inne kluby zainteresowane sprowadzeniem go do siebie będą musiały sięgnąć głęboko do kieszeni. Anglik jest w kręgu zainteresowań Liverpoolu oraz Realu Madryt. Mówiło się już w mediach, że jeden z tych klubów może zasilić latem. Aczkolwiek władze “The Reds” oraz “Królewskich” będą musiały się poważnie zastanowić, czy mogą sobie pozwolić na tak drogi transfer.

Jude Bellingham w obecnym sezonie klubowym rozegrał 34 spotkania w koszulce Borussii Dortmund. Zdobył dziesięć bramek oraz zanotował sześć asyst. Odgrywał także kluczową rolę w reprezentacji Anglii podczas mistrzostw świata w Katarze.

