Borussia – Bayern: ciekawostki przed meczem o Superpuchar Niemiec

Borussia Dortmund zmierzy się z Bayernem Monachium dzisiaj wieczorem w 22. w historii spotkaniu o Superpuchar Niemiec. Faworytem potyczki o prestiżowe trofeum wydają się Bawarczycy. Niemniej zawodnicy BVB chcą przerwać serię kolejnych porażek z ekipą z Monachium. Poniżej przedstawiamy ciekawostki związane z Der Klassiker.

Bayern Monachium powalczy dzisiaj o dziewiąty Superpchar Niemiec w historii

Dortmundczycy jak dotąd wygrali sześciokrotnie

Robert Lewandowski w tego typu spotkaniach grał już 10 razy

Haaland okaże się lepszy od Lewego?

Borussia Dortmund zmierzy się z Bayernem na Signal Iduna Park. Z powodu obostrzeń związanych z koronawirusem na trybunach będzie mogło pojawić się 25 tysięcy widzów. Z tego powodu zysk finansowy dla zwycięzcy meczu będzie też mniejszy. Triumfator spotkania o Superpuchar Niemiec zainkasuje 3,5 miliona euro. Tymczasem przegrany sumę o milion euro mniejszą.

Oprócz nagrody finansowej do zwycięzcy starcia o Superpuchar Niemiec trafi też symboliczne srebrne trofeum. Puchar ma 53 centymetry wysokości. Waży natomiast 5,5 kilograma. Wartość trofeum wynosi 30 tysięcy euro. Puchar został wykonany przez producenta wyrobów ze srebra Koch i Bergfeld, odpowiadającego również za stworzenie trofeum dla zwycięzcy Ligi Mistrzów. Firma ma siedzibę w Bremie.

W meczu o Superpuchar Niemiec nie będzie dogrywki w przypadku braku rozstrzygnięcia po 90 minutach rywalizacji. W przypadku takiego obrotu zdarzeń sędzią zarządzi konkurs jedenastek, która będzie trwała do skutku.

Bayern o prestiżowe trofeum powalczy po raz 15. w historii i dziesiąty raz z rzędu. Osiem razy triumfował. Z kolei ekipa z Dortmundu zagra o Superpuchar Niemiec po raz 12. Jak na razie ma sześć zwycięstw.

Thomas Mueller oraz Robert Lewandowski mieli już okazję 10 razy rywalizować w starciu, w którym mistrz Bundesligi mierzy się ze zdobywcą DFB Pokal. Polski napastnik w spotkaniach o Superpuchar Niemiec strzelić już pięć goli.

O to, aby Lewandowski nie miał powodów do zadowolenia po wtorkowym starciu zadbać może przede wszystkim Erling Haaland. Norweski napastnik po wygraniu Pucharu Niemiec w meczu z RB Lipsk (4:1) ma nadzieję, że wywalczy kolejne trofeum. Młody napastnik jest w dobrej dyspozycji, co potwierdził w wygranym starciu z Eintrachtem Frankfurt (5:2), w którym skompletował hat-tricka.

Przed startem nowej kampanii w Borussii i Bayernie doszło do zmian trenerów. W szeregach BVB Edina Terzicia zastąpił Marco Rose. Tymczasem stery nad Bawarczykami przejął Julian Nagelsmann, zastępując Hansiego Flicka. Jak dotąd drużyny prowadzone przez obu szkoleniowców grały ze sobą cztery razy. W zeszłym sezonie Borussia M’Gladbach pokonała Lipsk 1:0. Raz miał miejsce remis i dwukrotnie górą był zespół Nagelsmanna.

Czytaj więcej: Borussia – Bayern: przewidywane składy

Borussia Dortmund Remis Bayern Monachium 2.75 3.85 2.35 2.75 3.85 2.35 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 17. sierpnia 2021 11:52 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin