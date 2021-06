Źródło: The Sun

Kevin-Prince Boateng powrócił do Herthy Belin, notując jednocześnie swój szesnasty transfer w karierze. Były reprezentant Ghany wrócił do ekipy ze stolicy Niemiec po ponad dziesięciu latach przerwy, gdy rozstał się z nią na rzecz przeprowadzki do Tottenhamu Hotspur.

Kevin-Pronce Boateng w nowym sezonie będzie grał ponownie w Bundeslidze

Zawodnik związał się z Herthą Berlin

W stołecznej drużynie będzie rywalizował o miejsce z Matheusem Cunhą

Krzysztof Piątek z nowym kolegą klubowym

Kevin-Prince Boateng jednocześnie rozstał się z Monzą, z którą nie wywalczył w ostatnim sezonie awansu do Serie A. W kolejnej kampanii doświadczony zawodnik będzie natomiast kolegą klubowym Krzysztofa Piątka w Hercie Berlin.

15-krotny reprezentant Ghany zaliczy jednocześnie swoją piątą przygodę z Bundesligą. W przeszłości oprócz występów w niemieckiej Starej Damie miał okazję reprezentować również barwy takich ekip jak: Borussia Dortmund, Schalke 04, czy Eintracht Frankfurt.

Boateng związał się z Herthą na zasadzie wolnego transferu. Szczegóły transakcji nie zostały ujawnione. Jak dotąd zawodnik zaliczył w stołecznym zespole 53 spotkaniach, zdobywając w nich pięć bramek i dziewięć asyst.

Tymczasem w ostatnim sezonie na zapleczu Serie A zaliczył 24 mecze, notując w nich pięć trafień i cztery asysty. 34-latek w trakcie swojej kariery wygrał między innymi mistrzostwo Włoch z Milanem i mistrzostwo Hiszpanii z Barceloną. Na koncie zawodnika jest również Puchar Niemiec wywalczony z Eintrachtem i Puchar Ligi Angielskiej wygrany z Tottenhamem.

Czytaj więcej: Arsenal blisko wzmocnienia obrony, transakcja za krocie