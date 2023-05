PressFocus Na zdjęciu: Jude Bellingham i Edin Terzić

Borussia Dortmund na własne życzenie przegrała walkę o mistrzostwo Niemiec

Było to najprawdopodobniej pożegnanie Jude’a Bellinghama z drużyną z Signal Iduna Park

Edin Terzić jest jednak pewien, że przed młodym Anglikiem jeszcze wiele trofeów drużynowych

“Bellingham to urodzony zwycięzca”

Borussia Dortmund w sobotę zremisowała z Mainz (2:2) i przegrała walkę o tytuł mistrzowski. Jude Bellingham przez dwa minione tygodnie leczył uraz kolana. Anglik walczył z czasem i wydawało się, że zdąży na najważniejszy mecz sezonu. Ostatecznie 19-latek zasiadł tylko na ławce rezerwowych i nie mógł pomóc kolegom na murawie.

– Przygotowanie go do tego meczu było naszym wielkim celem. W piątek wyglądało to nieźle, ale przyszedł do mnie i zasygnalizował mi, że nie jest gotowy – wyznał Edin Terzić. – To urodzony zwycięzca. Zdobędzie jeszcze mnóstwo trofeów w swojej karierze, jestem tego pewien – pocieszał swego podopiecznego szkoleniowiec.

Dla angielskiego pomocnika było to najprawdopodobniej pożegnanie z BVB. Wiele wskazuje na to, że najbliższego lata zmieni barwy klubowe, a w wyścigu o jego podpis prowadzi Real Madryt.

Bellingham rozegrał w tym sezonie 42 spotkania. Zanotował w nich 14 bramek i siedem asyst.

Czytaj więcej: Wielki wyczyn Messiego. Zrównał się z Danim Alvesem.