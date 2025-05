Bayern wreszcie się doczekał. Kane przełamał klątwę

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Kane z pierwszym trofeum w karierze

Bayern Monachium w sobotę po szalonym meczu z RB Lipsk zremisował 3:3. To oznaczało, że Bawarczycy musieli poczekać jeszcze na zdobycie mistrzostwa Niemiec.

Jednak z „pomocą” przyszedł Bayer Leverkusen, które w niedzielę także nie wygrało swojego spotkania i również po emocjonującym spotkaniu zremisowali 2:2 z Freiburgiem.

To oznacza, że podopieczni Xabiego Alonso nie mają już żadnych matematycznych szans na obronienie tytułu. Bayern Monachium oficjalnie został mistrzem Niemiec, a Harry Kane doczekał się wreszcie swojego pierwszego trofeum w seniorskiej karierze. 31-letni napastnik postanowił skomentować to krótkim komunikatem na swoich social mediach.

🏆 — Harry Kane (@HKane) May 4, 2025

Bawarczycy po zdobyciu 11. mistrzostw z rzędu tylko jeden sezon musieli czekać na kolejny triumf w Bundeslidze.

Choć losy mistrzostwa zostały rozstrzygnięte, do końca sezonu pozostały dwie kolejki, które mogą być bardzo ciekawe. To ze względu na walkę o pozycje dające awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

Freiburg, który znajduje się na czwartym, ostatnim miejscu dającym awans do najważniejszych europejskich rozgrywek ma zaledwie punkt przewagi nad piątą Borussią Dortmund oraz dwa nad szóstym RB Lipsk.

