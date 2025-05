Real Madryt chce Xabiego Alonso. Królewscy zaoferowali Bayerowi jego następcę

Alvaro Arbeloa może zostać następcą Xabiego Alonso. Jak podaje niemiecki Sky Sports trener Realu Madryt do lat 19 jest jednym z kandydatów do objęcia Bayeru Leverkusen.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Real wymieni się trenerami?

Coraz bardziej prawdopodobne wydaje się, że nowym szkoleniowcem Realu Madryt zostanie Xabi Alonso. Jak się okazuje, Królewscy mogą oddać swojego trenera, który opiekuje się zespołem do lat 19. Alvaro Arbeloa to kolejny kandydat po Xavim i Eriku ten Hagu do objęcia Bayeru Leverkusen.

42-latek to były obrońca Realu, a obecnie dobrze sobie radzi pracując w akademii Los Blancos. Według doniesień zespół pod wodzą Hiszpana gra w podobny sposób co Bayer Xabiego Alonso. Niemiecki klub może pozyskać więc młodego szkoleniowca z potencjałem, który ma podobną filozofię gry do swojego aktualnego trenera.

Oglądaj skróty meczów Bundesligi

Królewscy nie będą stawać na przeszkodzie jeśli zeszłoroczny mistrz Niemiec zdecyduje się na zatrudnienie Arbeloi. Klub chce zrobić wszystko, żeby ściągnąć Xabiego Alonso i ich były zawodnik może pomóc w tej operacji. Los Blancos chcą, żeby wszystko przebiegło w zgodzie i pozytywnej atmosferze.

Alonso ma mieć porozumienie z Bayerem. Klub pozwoli mu odejść jeśli zgłosi się po niego Real. Miało to zostać ustalone przy przedłużaniu jego kontraktu. Aptekarze mają jednak otrzymać za to symboliczną kwotę od Królewskich.

Real ma nadzieję oficjalnie ogłosić Xabiego Alonso tuż po zakończeniu sezonu. Z kolei Arbeloa może zostać jego następcą w Bayerze.

