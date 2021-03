Wciąż nie milkną spekulacje na temat zmiany na stanowisku selekcjonera reprezentacji Niemiec. Faworytem numer jeden wydaje się Hansi Flick. Taki stan rzeczy sprawia, że latem zmuszony do poszukiwania nowego trenera może być Bayern Monachium.

Flick za Loewa, a Nagelsmann za Flicka?

Ostatnio coraz częściej słychać głosy związane z tym, że stery nad Bawarczykami mógłby objąć Julian Nagelsamnn. 33-latek według doniesień Sport Bild poprosił władze RB Lipsk o to, aby wyraził zgodę na to, aby ten mógł dołączyć do Bayernu.

W szeregach monachijskiej ekipy Nagelsmann miałby zastąpić Hansiego Flicka, który miałby zostać nowym selekcjonerem reprezentacji Niemiec, zastępując na tym stanowisku Joachima Loewa. Zwolennikiem zatrudnienia opiekuna Die Roten Bullen ma być przede wszystkim dyrektor sportowy Bayernu Hasan Salihamidzić.

Lipsk otwarty na rozmowy z Bayernem, ale stawia warunek

Tymczasem najnowsze doniesienia niemieckich dziennikarzy wskazują, że Lipsk może zgodzić na rozstanie z trenerem. Pod warunkiem, że monachijski klub w zamian zapłaciłby 10 milionów euro za takie rozwiązanie. Jest to o tyle ciekawe, że wcześniej Nagelsmann przekonywał, że w jego umowie z Lipskiem nie została umieszczona kwota odstępnego.

Młody trenerem ma kontrakt ważny z klubem z Red Bull Arena do końca czerwca 2023 roku. Jak na razie Nagelsmann prowadził Lipsk w 84 spotkaniach, notując w nich 50 zwycięstw, 20 remisów i 14 porażek. Wcześniej prowadził Hoffenheim. Mimo młodego wieku aktualny szkoleniowiec Die Roten Bullen jest uważany za najbardziej zdolnego trenera w Niemczech.