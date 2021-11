fot. PressFocus Na zdjęciu: Thomas Mueller

Bayern Monachium sensacyjnie przegrał z Augsburgiem (1:2) w pierwszym meczu po przerwie na spotkania reprezentacyjne. Bawarczycy na WWK Arena ulegli gospodarzom 1:2. Rozczarowania takim obrotem wydarzeń nie kryli Manuel Neuer oraz Thomas Mueller.

Bayern Monachium rozczarował w piątkowy meczu 12. kolejki Bundesligi

Podopieczni Juliana Nagelsmanna przegrali na wyjeździe z Augsburgiem

Rozczarowania stratą punktów nie ukrywali Manuel Neuer oraz Thomas Mueller

Bayern przeciwko Augsburgowi przeciętny w defensywie i ofensywie

Bayern Monachium od pierwszych fragmentów piątkowej rywalizacji miał kłopoty z ekipą Markusa Weinzierla. Następstwem tego były dwa szybko strzelone gole przez Ausgburg. W szeregach ekipy z Monachium odpowiedzieć zdołał tylko Robert Lewandowski, ale to było za mało, aby uzyskać korzystny wynik w derbowym boju.

– Dla nas ta porażka jest bardzo bolesna, bo w naszej wyobraźni nie było miejsca, aby rozegrać mecz w takim sposób, jak go rozegraliśmy. Nasza gra ma polegać na tym, że mamy dominować nad rywalem zawsze. Niekoniecznie musi się to objawiać większym posiadaniem piłki. Tym razem byliśmy jednak za mało ostrożni i zostaliśmy za to ukarani – mówił Thomas Mueller przed kamerą DAZN.

– Pierwsza połowa w naszym wykonaniu była kiepska – przyznał zawodnika, który rozegrał w piątkowy wieczór 600. mecz o stawkę w koszulce Bayernu. – Nie zasługiwaliśmy przez naszą grę na dobry wynik. Zwłaszcza na swojej połowie nie czuliśmy się pewnie. Nie często się zdarza, aby rywal w dwóch-trzech sytuacjach strzelił dwa gole. Jak się jednak okazało takie coś jest możliwe. Mogliśmy jednak tego uniknąć – dodał Niemiec.

Manuel Neuer również był bardzo rozczarowany wynikiem spotkania. – Zdecydowanie musimy odnosić zwycięstwa w tego typu spotkaniach. Mamy więcej jakość. W pierwszej połowie byliśmy jednak nieobecni na boisku. Byliśmy za mało aktywni i brakowało nam odwagi w ofensywnych poczynaniach – przekonywał bramkarz Bawarczyków.

Neuer w przeciwieństwie do Neuera powodów porażki szukał w słabej grze ofensywnej zespołu. – Niepokoi mnie to, że mieliśmy w trakcie spotkania bardzo mało sytuacji do zdobycia bramki. Niestety dzisiaj nasza gra się nie układała. Faktem jest, że brakowało w naszej drużynie kilku ważnych zawodników, ale to normalne na tym etapie sezonu – mówił reprezentant Niemiec.

Czytaj więcej: Nagelsmann nie krył wściekłości po wpadce z Augsburgiem