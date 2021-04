Robert Lewandowski w trakcie marcowego zgrupowania reprezentacji Polski doznał kontuzji kolana. Reprezentant Polski na łamach jednego z portali społecznościowych opublikował zdjęcie, z którego wynika, że wrócił już do treningów.

Polski supersnajper wróci do gry szybciej?

Robert Lewandowski pierwotnie miał być wyłączony z gry przez cztery tygodnie. Fakt, że polski napastnik zaczął ćwiczenie może świadczyć o tym, że będzie robił, co w jego mocy, aby wrócić do gry na arcyważne rewanżowe starcie z PSG.

Kapitan Biało-czerwonych według doniesień niemieckich mediów miał wrócić do treningu w poniedziałek. Ostatecznie faktem stało się to kilka dni wcześniej. Potwierdza to fotografia opublikowana na Instagramie, do której został dopisany opis: “Do zobaczenia wkrótce”.

Bayern w trudnym położeniu

Fakt, że polski napastnik wrócił już do zajęć, może dziwić. Tym bardziej że jeszcze we wtorek w krótkiej rozmowie ze Sky Sports reprezentant Polski przekonywał, że nie zagra w rewanżowym boju z PSG. Okazuje się jednak, że sytuacja mogła ulec zmianie, a wpływ na to może mieć nie tylko to, że Bayern przegrał pierwsze spotkanie z mistrzami Francji. Mistrzowie Bundesligi zostali w tym starciu poważnie osłabieni. Kontuzji nabawili się Niklas Suele oraz Leon Goretzka.

Bawarczycy na Allianz Arena przegrali z ekipą Mauricio Pochettino 2:3. Rewanżowa potyczka z udziałem Bayernu i PSG będzie miała miejsce już w najbliższy wtorek. Tym razem areną zmagań będzie jednak Parc des Princes. Tymczasem w sobotnie popołudnie monachijczycy w lidze zagrają z Unionem Berlin. Podopieczni Hansiego Flicka powalczą o 21. zwycięstwo w trakcie trwającej kampanii.